Poesiealben aus 126 Jahren

Nordheim.Der Verein für Heimatgeschichte in Nordheim lädt zu einer Sonderausstellung „Poesiealben, farbige Begleiter der Jugendzeit“ ein. Diese öffnet erstmals am Sonntag, 8. Dezember um 14 Uhr im Burg-Stein-Museum. Aus Biblis und den Ortsteilen Wattenheim und Nordheim haben zahlreiche Leihgeber ihre Alben zur Verfügung gestellt. So können Stücke aus 126 Jahren präsentiert werden, die eindrucksvoll zeigen, wie wichtig und wertvoll es war, schon ab Jugendzeiten Freundschaften zu knüpfen. Die Ausstellung ist bis März im Burg-Stein-Museum in Nordheim, Rathausstraße 1 zu sehen, jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.12.2019