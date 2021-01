Politiker schauen sich freie Flächen genauer an

Nordheim.Der Bauausschuss war bei der Sitzung des Nordheimer Ortsbeirates in der KSG-Halle ebenfalls mit dabei. Mit Wolfgang Schulz war ein Fachmann von der Planungsgruppe Darmstadt eingeladen, der die Ergebnisse einer Untersuchung vorlegte, die sich mit der Siedlungsentwicklung Nordheims beschäftigt.

Dieses Thema wird seit längerem diskutiert, weil der Obsthof Schneider gegenüber des Friedhofs seinen Betrieb mit einer Halle neu aufstellen möchte. Das Areal sei zusammen mit dem Gebiet am Sportplatz das aussichtsreichste für ein Neubaugebiet. Während beim Friedhof zwei Hektar angedacht seien und auch die Baulücke zum alten Wasserwerk geschlossen werden könnte, biete das Gelände westlich der Sportanlage einen Hektar, könnte aber auf drei erweitert werden. „Das spricht für die Fläche. Aber sie liegt direkt an der Landesstraße, und hier müsste es wahrscheinlich eine Lärmschutzwand geben. Eine weitere Beeinträchtigung könnte auch vom Sportplatz her kommen“, erklärte Schulz. Das Gelände beim Friedhof wäre ebenfalls erweiterbar.

Gute Chancen für Verdichtung

Darüber hinaus habe auch die Verdichtung innerorts gute Chancen, so Schulz weiter. Hier gebe es eine Fläche von insgesamt rund 8000 Quadratmetern, meist im rückwärtigen Bereich von Grundstücken. „Dabei ist man aber auf die Eigentümer angewiesen. Und man bräuchte zusätzlich eine Fläche im Außenbereich“, sagte der Experte.

Weniger geeignet für eine Siedlungserweiterung seien zwei kleine Gebiete am „Gänsgarten“ mit einem halben Hektar Baufläche. Damit könnte eine klare Ortskante geschaffen werden. An der „Bachlang“ im Süden von Nordheim zwischen Sudetenstraße und L 3162 sind es 1,7 Hektar. Dort wird derzeit Landwirtschaft betrieben. Hier könnte es ebenfalls laut werden. Und auch der dort angesiedelte Gewerbebetrieb, ein Autohaus samt Werkstatt, könnte Lärm verursachen.

Ausschussvorsitzender Dirk Müller fragte nach den Auswirkungen auf den Regionalentwicklungsplan, der demnächst neu bearbeitet wird. „Die Anmeldung beim Regierungspräsidium ist für Biblis eine Möglichkeit, die Siedlungsfläche zu erweitern. Dazu müsste nachgewiesen werden, dass es Nachfragen nach Wohnbebauung gibt. Dann könnte auch Nordheim berücksichtigt werden“, sagte Schulz.

Obsthof an neuer Stelle

Bürgermeister Volker Scheib fragte schließlich noch gezielt nach dem Vorhaben des Obsthofs. Wenn dort im Gebiet Gewerbe angesiedelt werde, vertrage sich dies mit einer angedachten Wohnbebauung in direkter Nachbarschaft, erklärte der Fachmann. Nordheims Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt teilte mit, dass Schneider dort keine große Eventhalle plane. Lediglich der Obsthof soll wie bisher an der alten Adresse im Ort an neuer Stelle weitergeführt werden.

Schulz erläuterte noch einen weiteren Plan, bei dem es um die rückwärtige Bebauung des Grundstücks „Zum alten Wasserwerk 3“ geht. Hier sollen die Nebengebäude und eine Scheune abgerissen werden, um Platz für einen Weg zu schaffen, der den hinteren Teil des Areals zugänglich macht und zeitgleich als Zufahrt für die Feuerwehr dient. Bauausschuss und Ortsbeirat gaben dafür ihre Zustimmung.

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021