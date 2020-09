Politiker wollen keinen Stillstand im Helfrichsgärtel

Biblis.Die Sanierungsvereinbarung mit MKM für das Baugebiet Helfrichsgärtel III ist so gut wie unter Dach und Fach. In einer gemeinsamen Sitzung in der Riedhalle haben sich die beiden Bibliser Ausschüsse dafür ausgesprochen, allerdings nicht einstimmig und erst nach längerer Diskussion. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, vom Vertrag mit der von Insolvenz bedrohten Firma zurückzutreten, was aber abgelehnt wurde.

Mit dabei war Rechtsanwalt Thomas Dietenhöfer, der die Ausschussmitglieder und die doch zahlreich erschienen Zuschauer mit Informationen versorgte. „MKM ist seit längerem zahlungsunfähig. Es stehen Gelder für Handwerker, Bauherren und die Gemeinde aus. Da unter anderem der Kaufpreis für die noch nicht bezahlten Grundstücke nicht fristgerecht bis Ende August eingegangen ist, kann die Gemeinde vom Vertrag mit MKM zurücktreten“, erklärte Dietenhöfer.

Spätestens nach einem Rücktritt der Gemeinde vom Vertrag müsse MKM einen Insolvenzantrag stellen. Die im Eigentum der Firma stehenden Grundstücke fielen zwar nicht in die Insolvenzmasse. Aber es müsse mit einem langwierigen und teuren Rechtsstreit gerechnet werden. So lange könne das Baugebiet Helfrichsgärtel III nicht weiterentwickelt werden. Auch neun Bauherren seien nicht hinreichend abgesichert. Ebenso fürchteten die Ausschussmitglieder um die Handwerksbetriebe aus Biblis und der Region, die in Schieflage geraten könnten.

Kritik am Gehalt von 2500 Euro

Aus diesen Gründen entschied sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder gegen den Rücktritt und für die Sanierungsvereinbarung. Bei dieser wäre die Firma Viebrock mit im Boot, ein Massivhaushersteller, der Erfahrung mit KfW-Bauten hat. „Die Verwaltung verspricht sich von der Sanierung eine wesentlich schnellere und sozial verträgliche Abwicklung. Wenn das Baugebiet länger brach liegt, bedeutet das, dass die Gemeinde ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen kann“, brachte es der Rechtsanwalt auf den Punkt.

Einige Eckpunkte des Sanierungsvertrags missfielen den Ausschussmitgliedern. Zum Beispiel das Gehalt für die MKM-Geschäftsführer in Höhe von 2500 Euro im Monat – das Dirk Müller (CDU), Vorsitzender des Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses kritisierte. Laut Dietenhöfer müsse dies, wie alles in dem Sanierungsvertrag, noch verhandelt werden.

Sven Vollrath (SPD), Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses, erklärte: „Es macht niemandem Spaß, noch weiter mit der MKM zu arbeiten. Es gibt aber noch keinen ausformulierten Vertrag. Er wird in der November-Sitzung vorgelegt werden.“

Zuvor hatte Hans-Michael Platz, CDU-Fraktionsvorsitzender, ebenfalls den Rücktritt ausgeschlossen – mit Blick auf die Bauherren. „Auch wenn das zur Folge hat, dass wir mit MKM neue Verträge schließen müssen, um noch mit einigermaßen heiler Haut davonzukommen“, betonte Platz.

Josef Fiedler, Fraktionsvorsitzender der SPD, erklärte, dass die Parteien auch erst auf Nachfrage am 12. März dieses Jahres davon erfahren hätten, dass es Ausstände in Höhe von 1,13 Millionen Euro gibt. „Wir wollen nicht, dass die neun Bauherren ihr Grundstück noch einmal bezahlen müssen. Bei den Handwerkern stehen auch noch rund 800 000 Euro aus. Bei einem Insolvenzverfahren haben die keine Chance mehr, an das Geld zu kommen“, meinte Fiedler.

Zuvor hatte Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der FLB, noch einmal die Geschichte des Projekts referiert. Er geht davon aus, dass sowohl die Gemeindevertreter als auch das Parlament von dem Unternehmen getäuscht worden seien. Den FLB- Antrag, vom Vertrag zurückzutreten, hatte Fischer in der Sitzungsreihenfolge hinter die Entscheidung der Ausschüsse mit dem Rücktritt gestellt. Dieser wurde, wie auch der andere, abgelehnt. Bürgermeister Volker Scheib erläuterte, dass alle Punkte, die der Gemeinde wichtig sind, in den neuen Vertrag kommen. „Diese Chance hätten wir verpasst, wenn wir für den Rücktritt gestimmt hätten“, sagte Scheib.

