Polizei codiert Fahrräder

Biblis/Bürstadt.Die Polizei aus Lampertheim lädt interessierte Fahrradbesitzer zu zwei kostenlosen Fahrradcodierungen im Herbst ein. Die Aktionen finden im Rahmen des Stadtradelns in Biblis und Bürstadt statt: am Samstag, 26. September, von 9 bis 13 Uhr am Rathaus Biblis, Darmstädter Straße 25, sowie am Freitag, 2. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr am Rathaus in Bürstadt. Da die Termine oft schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Lampertheim um vorherige Anmeldung. Möglich sind diese ab Donnerstag, 17. September, unter der Telefonnummer 06206/9440-101.

Die Termine finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt. Daher muss auf Mund- und Nasenschutz sowie Abstand geachtet werden. Für die Radcodierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis und eventuell Batterie-Schlüssel mitzubringen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet. red

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020