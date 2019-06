Polizei fasst Tankbetrüger

Biblis/Darmstadt.Ohne seine Rechnung nach dem Tanken zu bezahlen, ist am Freitag gegen 19 Uhr der Fahrer eines weißen Skoda von einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Biblis geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hätte er 55 Euro zahlen müssen. In seinem Auto mit MTK-Kennzeichen – also Main-Taunus-Kreis – fuhr er über die A 5 in Richtung Norden. Am Darmstädter Kreuz konnte eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen ihn nach kurzer Verfolgung an der Anschlussstelle Weiterstadt stoppen. Die beiden Insassen wurden widerstandslos festgenommen, teilt die Polizei mit.

Der 41-jährige Fahrer aus Frankfurt gab an, keinen Führerschein zu besitzen und am Mittag Drogen konsumiert zu haben. Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass das Auto bereits bei acht weiteren Tankbetrügereien in diesem Jahr aufgefallen war. Bei allen Taten waren laut Polizei immer die gleichen gestohlenen MTK-Kennzeichen benutzt worden. Der Beschuldigte gab sämtliche Straftaten zu. Zusätzlich zum Tankbetrug muss er sich jetzt noch wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss verantworten. cos/pol

