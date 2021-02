Polizei holt Randalierer aus dem Zug

Einsatz am Bahnhof. © Feuerwehr Biblis

Biblis.Ein 26-jähriger wohnsitzloser Mann hat am Dienstagvormittag kurz vor 10 Uhr einen Einsatz am Bibliser Bahnhof ausgelöst. Er war nach Angaben der Polizei in Mannheim in einen Regionalexpress in Richtung Frankfurt eingestiegen und schloss sich in die Behindertentoilette ein. Von dort gab er einen Notruf ab. Als der Zug am Bibliser Bahnhof hielt, weigerte sich der 26-Jährige, die Tür zu öffnen. Die Rettungssanitäter riefen die Polizei zu Hilfe. Auch die Bibliser Feuerwehren waren alarmiert worden und sicherten die Einsatzstelle ab.

Bundespolizisten versuchten dann, die Toilettentür von außen aufzudrücken. Wie der Pressesprecher der Bundespolizei, Ralf Ströher, weiter berichtet, habe sich der Mann dagegen gewehrt und sei verbal äußerst aggressiv gewesen. Bei dem Gerangel an der Tür wurde eine Polizeibeamtin an der Hand verletzt. Ein Polizeidiensthund biss den Randalierer. Schließlich gelang es der Polizei, die Tür aufzudrücken und den Mann aus der Toilette zu ziehen. Er wurde festgenommen und zur Polizeistation in Lampertheim gebracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er gegen 13 Uhr entlassen. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.02.2021