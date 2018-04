Anzeige

Biblis.„Die Flut von Hinweisen hat uns überrascht. Aber wir sind natürlich auch froh, so viele Spuren zu haben, denen wir nachgehen können“, sagt Christiane Kobus, Sprecherin der Polizei. Mehr als 40 Hinweise seien zum Raubüberfall am Silvestertag 2016 in Biblis eingegangen. Vor zehn Tagen hat die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ das Thema aufgegriffen und Zeugen um Hinweise gebeten.

Einer der beiden Täter wurde auf einem Phantombild gezeigt, dazu hat es nach Angaben von Kobus viele Anrufe gegeben. Außerdem hätten einige Fernsehzuschauer das geraubte Goldbesteck erkannt. „Sie meinen, es auf Auktionsportalen gesehen zu haben. Das müssen wir nun überprüfen“, sagt die Polizeisprecherin. Sie betont aber auch, dass die Hinweise bislang vage seien. Ein Durchbruch habe sich bei den Ermittlungen noch nicht abgezeichnet.

Das Ehepaar war mehr als eine Stunde in der eigenen Wohnung in ihrem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße festgehalten und bedroht worden. Die beiden Männer flüchteten mit mehreren hundert Euro sowie mit einem orangefarbenen Koffer mit Goldbesteck. Die Polizei nimmt nach wie vor unter der Telefonnummer 06252/70 60 Hinweise entgegen. cos