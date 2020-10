Polizeipräsenz in Biblis

Biblis.Offenbar will die Polizei für den Ansturm der Castor-Gegner gerüstet sein. Seit Donnerstag ist in und um Biblis Polizeipräsenz sichtbar. Gegen Mittag fuhren gleich drei Lkw mit Anhängern in Kolonne recht langsam durch die Wattenheimer Straße. Begleitet wurden sie von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen der Polizei.

An der Feuerwehr Biblis gab es zunächst einen kurzen Stopp, ehe die drei LKW sich auf den Weg zum Kraftwerksgelände machten. Sie waren vollgeladen mit Absperrgittern, wie sie bei Demonstrationen eingesetzt werden, um etwa Straßen oder Gebäude abzusichern. Auch am Bahnhof Biblis waren gestern immer wieder Polizeifahrzeuge zu sehen. Eine sechsköpfige Einheit mit Polizeibeamten stand an der Rampe zum Bahnhof. Die mit Waffen und Schutzwesten ausgerüsteten Einsatzkräfte waren freundlich, aber nicht sehr auskunftsfreudig ob ihrer Aufgabe oder der anderer Einheiten.

In der Pfaffenau-Halle entstand ein Einsatzzentrum der Polizei. Die Zufahrt zur Halle war abgesperrt. Überall wurden Parkverbotsschilder aufgestellt, das Betreten und Befahren des großen Parkplatzes ist verboten. Auch hier waren gestern Polizeibeamte zu sehen, die alles beobachteten. Vor der Halle wurde eine Toilettenanlage aus zwei Containern aufgebaut. Vor dem Halleneingang steht ein blauer Plastikpavillon. Außerdem ist ein mobiler Funkmast am Gerätehaus der Feuerwehr weithin sichtbar. mibu

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020