Anzeige

Biblis.The Gregorian Voices treten am Dienstag, 20. März, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus auf. Sie präsentieren „Gregorianic meets Pop“. Die stimmgewaltigen Sänger tragen die Stücke mit einer berauschenden Klarheit vor, wodurch das Konzert durch seine musikalische Präzision und die reinen Gesänge des Chors dazu einlädt, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen. Der Chor bereichert die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs und interpretiert sie damit völlig neu.

The Gregorian Voices arrangieren eindrucksvoll berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil. Rod Stewards „I am Sailing“ in einer sakralen Modulation zu hören, ist ein emotionales Erlebnis. Auch „Imagine“ von John Lennon erntet bei den Konzerten regelmäßig Beifallsstürme. Die Formation verspricht ein Feuerwerk an purer Freude und Dynamik, ohne jegliche instrumentale Begleitung.

Karten gibt es in der Buchhandlung Lesezeit und beim Tabak Shop Hütchen. Die Tickets kosten im Vorverkauf 21,90 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Einlass und Restkarten ab 18.30 Uhr. red