Porsche statt prächtiges Gefieder

Biblis.Manchmal sind Programmtitel einfach irreführend. So gastierte am Mittwochabend der Kabarettist Jürgen Becker in der Bibliser Filminsel, wo er „Volksbegehren!“ vorstellte. Weist dieser Titel doch per Definition auf die Herbeiführung einer parlamentarischen Entscheidung aufgrund der Zustimmung eines bestimmten Prozentsatzes der Bevölkerung hin, ging es hier doch um etwas völlig anderes: Die Zuspitzung der körperlichen Zuneigung in Richtung des sexuellen Aktes. Der Kölner schreibt diesem Thema die Sprengkraft zu, „die jeden Menschen zu Fall bringen kann“. Warum das und worum geht es genau? Die Antwort ist einfach: mehr oder weniger um alles.

Erfolgsmodell Wasserfloh

Die Art müsse erhalten und die Zukunft der Spezies Mensch gesichert werden. Aber tun es wirklich alle? Weit gefehlt. Fortpflanzung habe es Hunderte von Millionen Jahren auch ohne Sex gegeben. Einzeller, die sich durch Zellteilung vermehren, bildeten den Grundstock allen Lebens, und sogar heute gehe es ohne. Die Blattlaus zum Beispiel reproduziere sich millionenfach und das ohne Partner, ein Phänomen, das als Jungfernzeugung bezeichnet wird.

Ein weiteres Erfolgsmodell stelle der Wasserfloh dar, der je nach Bedarf das Geschlecht wechseln kann. „Mischen ist gesund und genetisch notwendig“, stellt Becker klar, doch dies bringe viele Probleme mit sich: „Sex bedarf der Überredungskunst.“ Damit sagt er dem Publikum wohl nichts Neues. Auch in der Tierwelt sei es so, dass die Männchen mit Tricks arbeiten, und die Frauen aus dem Angebot den scheinbar Richtigen selektieren. Was bei Vögeln das prächtige Gefieder sei beim Mann der Porsche. Die Medien führten dabei eine Scheinwelt vor. Gezeigt würden immer nur die jungen Paare, die frisch verliebt und voll motiviert seien, aus allem das Beste zu machen.

Die Realität präsentiere sich da völlig anders. Je länger Mann und Frau zusammen seien, desto größer werde die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Geschlechtsverkehr durch Nordic Walking ersetzen.

Enthaltsame Philosophen

Die Religionen machten es den Menschen auch nicht einfacher. Überall werde die Entsagung von der Fleischeslust gepredigt, die Geschlechtlichkeit gelte es zu überwinden, selbst Jesus sei jungfräulich empfangen worden, die Blattlaus lässt grüßen. Die größten Philosophen hätten sich als wenig hilfreich erwiesen. Sokrates und Pythagoras beeinflussten den Gang der Geschichte mit ihren geistigen Blüten, lebten aber beide in Enthaltsamkeit.

Doch letzten Endes wird die Krone der Schöpfung sich an dieser Problematik weiter abarbeiten, denn Sex ist doch irgendwie alternativlos, sichert den Bestand und macht im besten Fall noch Spaß. Jürgen Becker findet zum Schluss dann doch noch eine Gemeinsamkeit zwischen Religion und Sex, nämlich die Intention: „Beide wollen etwas schaffen, das bleibt.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019