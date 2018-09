Premiere bei schönstem Wetter

Biblis.Eine gelungene Premiere feierte der Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis (WVB) zusammen mit der Gemeinde: Erstmals fand zur Kerwe die Herbstvielfalt statt. Halb Biblis verwandelte sich in eine Meile voller Angebote und Attraktionen von Geschäftsleuten, Hobbykünstlern, Handwerkern und Vereinen. „Damit zeigen wir, wie gut Biblis mit Geschäften und Ideen aufgestellt ist, und dass wir uns nicht zu verstecken brauchen“, meinte Bürgermeister Felix Kusicka stolz.

Immerhin stelle der WVB – oft auch in Kooperation mit der Gemeinde – einiges im Ort auf die Beine, um das Leben in Biblis attraktiv zu gestalten. Dem konnte auch Jessika Deosbach zustimmen, die mit ihrer Familie erst kürzlich nach Biblis gezogen ist. „Für uns eine Gelegenheit, Geschäfte und Vereine aus dem Ort kennenzulernen“, fand Deosbach und lobte die Veranstaltung: „So etwas wünscht man sich als Zugezogene: dass der Ort lebendig ist und ein Angebot für die ganze Familie bereithält“. Ähnliche Gedanken formulierte Bürgermeister Kusicka bei der Eröffnung der Herbstvielfalt: Es gehe darum, ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was es vor Ort alles gibt. „Das neue Konzept belebt zudem das Kerwewochenende“, meinte der Bürgermeister.

WVB-Vorsitzender Bruno Neumann zeigte sich dankbar über das gute Wetter, nachdem die Teilnehmer beim Kinderfrühlingsfest noch mit Schnee zu kämpfen hatten. Er dankte vor allem dem Organisationsteam – und auch der Gemeinde, die sich etwa um einen Bus kümmerte, der zwischen den Angeboten in der Mitte und dem Marschgelände pendelte, wo es weitere Stände und Attraktionen gab.

Gemütlicher Einkaufsbummel

Gurkenkönigin Paula I. mit ihrer Prinzessin Larissa durchschnitt schließlich das Band, die Herbstvielfalt konnte beginnen. Schon hier spielte das Duo Newborn Changes auf, das als „Walking Act“ – wandernde Musiker – von einer Station zur nächsten ging, um auf der kompletten Festmeile für Livemusik zu sorgen. Hier war einiges geboten: Immer mehr Besucher nutzten nachmittags den verkaufsoffenen Sonntag und bummelten durch die Geschäfte und an den Ständen der Hobbykünstler und Handwerker entlang. „Ich bin das erste Mal in Biblis“, erzählte Sabine Dorn, die Filz- und Perlenarbeiten anbot. Ihr gefiel die positive Stimmung. „Da kann der Tag nur gut werden“, lächelte sie und war gespannt, wie gut sich ihre Stücke verkaufen.

Boris Boxheimer aus Lampertheim schaute sich aus diesem Grund die Herbstvielfalt genau an, und überprüfte, ob auch was los ist. Denn er überlegt, ob er im kommenden Jahr mit seinem Natursteinangebot teilnehmen soll.

Kleine Dinge – an der Nähmaschine gefertigt – bot Katrin Giefert an. Sie kommt zwar aus Egelsbach, ist aber in Biblis aufgewachsen. „Es ist schön, hier dabei zu sein und zu sehen, dass in der alten Heimat etwas los ist. Und ich hoffe, ich sehe viele alte Freunde und Bekannte hier vorbeibummeln“, erzählte Giefert.

Neben den gewerblichen Angeboten standen auch Vereine auf der Festmeile bereit – beispielsweise das Jugendrotkreuz, der JFV BiNoWa, die Biwwelser Babbeldasche, der MGV Liederkranz, die Sportjugend Bergstraße sowie die Katholische Öffentliche Bücherei. Sie sorgten für die Bewirtung, boten Glückrad und Kinderschminken an und organisierten einen Bücherflohmarkt.

Bei der Bibliser Turngemeinde gab es noch eine besondere Mitmachaktion. Für jeden Seilsprung spendete die TG einen Cent an die Bürgerstiftung. So sollen Initiativen in Biblis gefördert werden, die Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen.

