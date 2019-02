Premiere unterhält Jung und Alt

Biblis.„Strahl hi“, „Alla hex“ und das bekannte „Helau“ erschallten bei der ersten Seniorensitzung in Biblis. Diese wurde vom Karnevalsverein Biwwelser Babbel Dasche (BBD) initiiert und in Zusammenarbeit mit den Seniorenbeiräten von Biblis, Nordheim und Wattenheim umgesetzt. Es gab närrische Beiträge von Senioren aus den Ortsteilen. Der BBD-Nachwuchs zeigte sein tänzerisches Können. Die Mondhexen Ludwigshafen-Lampertheim hatten ihren frechen Auftritte.

Die Seniorenbeiräte von Biblis, Nordheim und Wattenheim laden regelmäßig die älteren Bewohner zu geselligen Nachmittagen ein. In Biblis und Wattenheim finden zudem eigene Fastnachtsnachmittage für die Senioren statt. Bei diesen, aber auch in den örtlichen Seniorenheimen sowie im Altenheim in Groß-Rohrheim schauen Vertreter der Biwwelser Babbel Dasche in der fünften Jahreszeit immer mal wieder vorbei. „So entstand die Idee, eine große Seniorensitzung in Biblis anzubieten“, erklärte BBD-Präsident Stefan Lörsch.

Er sprach die Teams der Seniorenbeiräte an, die sich nun bei der Sitzung um die Bewirtung der Gäste kümmerten. Ebenso unterstützten alle drei Seniorenbeiräte mit insgesamt 300 Euro die Veranstaltung. So konnten kostenlos Kräppel und Kaffee an die Besucher ausgeteilt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung war ebenfalls frei.

Außerdem beteiligten sich närrische Vertreter aus den Beiräten am Programm. Dadurch entstand eine bunte Mischung. Mit dem Jeckenruf der BBD „Strahl hi“ startete die Sitzung, an der auch die BBD-Prinzessin Annika I. von altem Land zugegen war, ebenso wie Vertreter der Niba, der Gemeinschaft „Narren im besten Alter“.

Wirklich sehr gut kamen die BBD-Tanzmariechen und Tänzer an. Zuerst zeigten Serafina Schön und Aurora Adamek als kleine Feen einen Tanz mit einer ausgeklügelten Choreographie zu verträumten Feenklängen. Später waren die beiden nochmals als Tanzmariechen zu sehen, auch hierbei bekam ihr Auftritt viel Applaus. Das galt auch für Tanzmariechen Lea Schön und Tänzer Antonio Adamek.

Die Mondhexen trieben Schabernack und boten einen Hexentanz auf der Bühne. Auch die Büttenreden durften nicht fehlen, drei davon wurden von Jecken aus Biblis und den Ortsteilen dargeboten. Die Bibliserin Irene Georgi amüsierte die Zuhörer mit einer Geschichte über einen Dipp, der ein besonderes Pulver in sich hatte. Er wurde probiert und in verschiedene Gerichte als Gewürz eingearbeitet. Schließlich die Pointe, nachdem ein geheimnisvoller Brief aufgetaucht war: „Ich kann’s immer noch nicht vergessen, wir haben den eigenen Onkel gefressen!“ Das gute Pülverchen im Fässchen entpuppte sich als dessen Ascheüberreste.

Nicht am Humor sparen

Petra Höfig und Christine Jäger vom Seniorenteam Wattenheim hielten als Lisbeth und Adele ein Zwiegespräch auf der Bühne. Kurze Witze und lustige Anekdoten reihten sich hier aneinander. „Weißt du, warum die vor dem Biwwelser Rathaus Rasen verlegt haben?“, fragte die eine, und die andere wusste Bescheid: „Damit das Geld, das die mit vollen Händen aus den Fenstern werfen, auf dem Boden nicht so scheppert.“

Die Nordheimer Fastnacht vertrat Renate Weissbrodt, die warnte: „Doch hütet immer euch davor, zu sparen am eigenen Humor.“ Den Abschluss machte schließen die achtköpfige Sing- und Spieltruppe der Seniorenfastnacht aus Wattenheim.

