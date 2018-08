Anzeige

Doch auch ohne Rede und Kranz warten auf die Besucher vier abwechslungsreiche Tage, die sie bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie bei der SG NoWa verbringen können. Den Anfang macht am Freitag, 24. August, ab 18 Uhr, das traditionelle Kotelette-Essen im Feuerwehrgerätehaus. Nach dem deftigen Mahl wird weiter gefeiert: Ab 20 Uhr lädt die SG NoWa zu ihrer Bar ins Sportheim ein.

Der Samstag, 25. August, beginnt ab 18 Uhr mit dem beliebten Schnitzelabend bei der Feuerwehr. Im Anschluss gibt es ein musikalisches Highlight. Zum ersten Mal spielt die Gruppe „The Footprint Band“ ab 20 Uhr. Die Feuerwehr achtet darauf, dass sich immer mal wieder das musikalische Programm ändert, damit der Samstagabend attraktiv bleibt. So können sich die Besucher über Rock, Pop und Blues freuen. Zuhören, mitsingen und mittanzen – alles ist erlaubt.

Am Samstag öffnet ab 21 Uhr zudem wieder die Bar der SG NoWa, hier gibt es Musik von DJ Mike. Die Besucher können dann zwischen beiden Standorten hin und her bummeln und sich musikalisch die Zeit vertreiben lassen. Am Sonntag, 26. August, beginnt um 10 Uhr der „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr rund um den Wattenheimer Stützpunkt. Als Mittagsessen werden ab 12 Uhr Zwiebelrostbraten und Gyros angeboten. Zusätzlich gibt es auch eine Salatbar. An allen Kerwetagen bietet die Küche zudem Brat- und Currywurst mit Pommes an. Der Kaffee- und Kuchenverkauf findet am Sonntag ab 13 Uhr in der Fahrzeughalle statt. Ein weiterer Höhepunkt: Ab 14 Uhr führen die Hundestaffel und die Jugendfeuerwehr Schauübungen vor.

Ausgeläutet werden die Feierlichkeiten am Montag, 27. August. Dann lädt die SG NoWa ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit Haxen und Rippchen ein. Parallel zum Kerweprogramm bietet der Schausteller Blüm mit seinem Fahrgeschäft Twister, einem Schieß- und einem Crêpes-Stand weitere Unterhaltung für Groß und Klein.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.08.2018