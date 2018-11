Qi Gong stärkt die Wirbelsäule

Biblis.Qi Gong ist eine alte Übungsmethode aus China und eine der fünf Säulen in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Chan Mi Gong stellt die Wirbelsäule in den Vordergrund. Der Workshop vermittelt die Bewegungsprinzipien beider Methoden. Es werden die vier Basisübungen gezeigt. Dabei werden ausgehend von der Wirbelsäule alle Gelenke und somit der gesamte Körper wellenartig bewegt. Die Bewegungen sind sanft und fließend und werden mit großer Achtsamkeit ausgeführt. Die Teilnehmer erwartet ein Workshop mit vielen Qi-Gong-Übungen, die erfrischen und Spaß machen. Der Kurs läuft am Samstag, 17. November, 10.30 bis 16 Uhr. Von 13 bis 13.30 Uhr ist eine Mittagspause eingeplant. Übungsort ist die Jahnturnhalle, Jahnstraße 8, in Biblis. Für Vereinsmitglieder wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro und für Nichtmitglieder von 35 Euro erhoben. Eine schriftliche Anmeldung per E-Mail an tobias-mueller@tg-biblis.de oder über die Homepage des Vereins. Fragen beantwortet Tobias Müller unter 0172/6 31 57 02. red

Info: Mehr Informationen unter tg-biblis.de/tagesseminar

