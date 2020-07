Querung der B 44 soll geklärt werden

Biblis.Es war die erste Sitzung der Bibliser Gemeindevertretung mit dem neuen Bürgermeister Volker Scheib. Diese fand im Gemeindezentrum statt – unter Corona-Bedingungen. Volker Scheib und Rita Schramm, die Vorsitzende der Gemeindevertretung, hatten feste Mikrofone. Für die Fraktionsvorsitzenden gab es Handmikrofone statt einem Pult. Zudem waren zwei Standmikros im Saal für die Mitglieder aufgestellt.

Es gab nur drei Positionen auf der insgesamt mit 24 Punkten vollen Tagesordnung, bei denen diskutiert wurde. Besonders über die mögliche Bebauung am Werrtor durch den Investor Treufina gingen die Meinungen auseinander. Die beiden Ausschüsse hatten sich dagegen ausgesprochen.

CDU-Fraktionschef Hans Michael Platz, fand, hier werde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. „Vor einer Entwicklung des Gebiets muss erst mal eine sichere Anbindung zur Querung der B44 gemacht werden. Wir können nicht abschätzen, wie viel Geld wir dafür in die Hand nehmen müssen“, führte er aus. Er war dafür, nach einer Absprache mit Hessen Mobil die möglichen Kosten zu ermitteln. Bürgermeister Volker Scheib hatte schon mit der Behörde Kontakt aufgenommen und erfahren, dass eine Vorplanung rund 35 000 Euro kostet, um sagen zu können, was finanziell machbar sei.

Bedenken berechtigt

Sven Vollrath (SPD) meinte, die Bedenken der CDU seien berechtigt: „Aber wir sollten ein Signal für eine Wohnbebauung dort setzen und deutlich machen, dass die Gemeindevertretung offen für eine Entwicklung des Gebiets durch die Treufina ist.“ Weiter schlug er vor, dass die Vorplanung nach der Sommerpause in der Septembersitzung dem Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss vorlegt wird. Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis (FLB), meinte, es sei egal, wer hier plane, ob Gewerbe hinkomme oder Wohnungen gebaut werden: Jeder müsse sich um die Querung kümmern. „Wir können uns das nicht leisten, noch einmal zu verschieben“, erklärte Fischer. Nachdem der CDU-Antrag auf Verschiebung abgelehnt worden war, wurde der SPD-Antrag abgestimmt. Dieser erhielt zehn Ja-Stimmen bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Zum geplanten Facebook-Auftritt der Gemeinde machte Fischer erneut auf das Schreiben vom Europäischen Gerichtshof aufmerksam, in dem Kommunen aus Datenschutzgründen vor einer Facebook-Seite gewarnt werden. Scheib machte deutlich, dass es weder Antwort- noch Kommentarfunktion geben werde und das dort lediglich Inhalte des Newsletters und des Gemeindebriefs abgebildet sein sollen. SPD und FLB enthielten sich. Der CDU-Antrag kam mit den eigenen acht Stimmen durch.

Hundewiese vertagt auf 2020

Der letzte Punkt mit Aussprache war der FLB-Antrag zur Hundewiese. Der Zaun könne durch Werbebanner fast kostenlos errichtet werden, meinte Fischer. Trotzdem wurde die Umsetzung vom Parlament auf das kommende Jahr verschoben. Das Gelände am Gemeindesee liegt im Stadtentwicklungsgebiet und hier will man erst noch die Fördermöglichkeiten abwarten. Der Entschluss zur Bauleitplanung am „Hohen Weg“ wurde von CDU und FLB befürwortet, die SPD enthielt sich. Fischer hatte vor der Abstimmung als Betroffener den Saal verlassen. Er will dort ein Hotel zu errichten. cid

