Radeln über den neuen Deichverteidigungsweg

Beim Regierungspräsidium Darmstadt (RP) ist Hessens Staatlicher Wasserbau angesiedelt. Dieser ist unter anderem für die Instandhaltung der landeseigenen Deiche an Rhein und Main zuständig und kümmert sich mit seiner in Biebesheim ansässigen Deichmeisterei um die Unterhaltung der Deiche auf rund 130 Kilometern Länge.

Das RP hat die Deiche an beiden Ufern der Weschnitz in den vergangenen zehn Jahren in vier Etappen für einen Abfluss von 6000 Kubikmetern pro Sekunde – bezogen auf den Pegel Worms – ausbauen lassen. Dies entspricht aktuell einem Schutzgrad gegen ein etwa 130-jährliches Hochwasser.

Die ersten drei Bauabschnitte zur Sanierung der Weschnitzdeiche erstreckten sich rechts und links der Weschnitz auf insgesamt rund 15,5 Kilometern und kosteten rund 50 Millionen Euro.

Wenn die gemäß einer Ländervereinbarung zwischen Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vorgesehenen Rückhalte-Maßnahmen am Rhein vollständig umgesetzt sind, wird der Schutzgrad etwa einem 200-jährlichen Hochwasser entsprechen – dem Ziel des gesamten Ausbauprogramms für die Deiche am Rhein in Hessen. red