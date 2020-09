Radwegenetz im Blick

Biblis.Die Bibliser SPD hat ihren Fokus auf die Verbesserung des Radwegenetzes in der Gemeinde gelegt und formulierte das in einem Antrag, den Fraktionschef Josef Fiedler dem Bauausschuss vortrug. Die Ergebnisse eines SPD-Prüfantrags vom 6. Juni sollen vorgestellt werden, bei dem es um verschiedene Stellen der Radwege rund um Biblis, die Kosten und Fördermöglichkeiten ging. In der Gemeindevertretung sollen unter anderem die Ergebnisse des Radverkehrskonzepts vorgestellt werden, das im Januar 2019 bei einer Firma in Frankfurt in Auftrag gegeben worden sei. „Das Konzept aus Frankfurt ist tatsächlich erst vor zweieinhalb Wochen bei uns eingetroffen“, gab der Bürgermeister bekannt. Für das von der SPD vorgeschlagene Vorgehen gab es eine einstimmige Empfehlung. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020