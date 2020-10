Räucherofen abgebrannt

Biblis.Mitten im Bibliser Wohngebiet hat am Donnerstagmittag ein Räucherofen in einer Scheune in der Pfadgasse gebrannt. Zeugen alarmierten die Rettungsleitstelle gegen 15 Uhr. Da standen die Bibliser Freiwilligen Feuerwehren gerade auf einem Feld bei Nordheim, wo zum wiederholten Mal in den Resten von abgebrannten Strohballen die Flammen aufgelodert waren. Dort hatten die Brandschützer gerade ihren Einsatz beendet und fuhren dann weiter in Richtung Pfadgasse. „Über Biblis war eine Rauchwolke zu sehen, da haben wir die Bürstädter Feuerwehr gleich mit alarmiert“, berichtet Feuerwehrsprecher Ralf Becker.

In dem dicht bebauten Gebiet rings um die Pfadgasse sind bei einem Gebäudebrand die benachbarten Häuser gefährdet. Allerdings kam der Bürstädter Löschzug samt Gelenkmastfahrzeug nicht zum Einsatz. Die Bibliser hatten den brennenden Räucherofen schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei erlitt der 68-jährige Eigentümer bei dem Brand leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Strohballen, die seit Sonntag die Bibliser Brandschützer auf Trab halten (wir berichteten), wurden am Donnerstag vom Besitzer erneut per Radlader auseinandergezogen. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr sei noch ein 20 000 Liter fassendes Wasserfass zur Bewässerung eingesetzt worden. ps

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020