Manfred Kraft ist Triathlet und verbindet bei seinem Training das Angenehme mit dem Nützlichen. Denn der ehrgeizige Sportler, der schon vier Mal am härtesten Wettkampf der Welt, dem Ironman auf Hawaii teilgenommen hat, will sich dafür auch in diesem Jahr wieder qualifizieren. Dazu geht er am 18. August erneut in Schweden an den Start. „Es macht hier so viel Spaß“, schwärmte er.

Wie vielen anderen Gästen gefällt ihm nicht nur das glasklare Wasser des Sees, sondern auch die unaufgeregte Gastlichkeit der Pächter und die vielen „coolen Leute“ die das sommerliche Flair genießen. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.08.2018