Rathaus bleibt nach Weihnachten zu

Biblis.Das Rathaus, das Bürgerbüro und der Bauhof in Biblis bleiben von Montag, 24. Dezember, bis einschließlich Montag, 31. Dezember, geschlossen. Ab Mittwoch, 2. Januar, sind die Öffnungszeiten wieder wie gewohnt. Der Wertstoffhof Biblis ist am Samstag, 29. Dezember, geöffnet. In dringenden Angelegenheiten ist die Verwaltung unter den Telefon-Nummern 0170/772 04 22 bei Sterbefällen und 0173/720 61 72 (Bauhof) zu erreichen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst hat die Telefonnummer 116 117. Bei Störungen der Gas- und Wasserversorgung können sich die Bürger an 0800/701 80 80 wenden. Die Kindertagesstätte Pusteblume in Biblis hat von Montag, 24.Dezember, bis einschließlich Freitag, 4. Januar, Ferien. In Wattenheim ist die Kindertagesstätte Glückskäfer von Freitag, 21. Dezember, bis einschließlich Freitag, 4. Januar, zu. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018