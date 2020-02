Rathaus im Sturm erobert

Biblis.Sie konnten es gar nicht abwarten. Noch bevor die Uhr auf 11.11 Uhr stand, hatte die Kita Pusteblume das Bibliser Rathaus gestürmt und das Amtszimmer von Bürgermeister Felix Kusicka erobert.

Schon seit Januar ist alles sorgfältig vorbereitet worden. Elternbeirat, Erzieherinnen und die Kinder der Fuchsgruppe hatten sich ihre Strategie überlegt. Als Einstimmung sahen sie den Glücksbärchi-Film – das Fastnachtsmotto für den Rathaussturm. Jedes Kind suchte sich ein Glücksstrahlensymbol und die Farbe aus. Auch bei den Kostümen haben die Eltern im Vorfeld geholfen und sich zum Malabend getroffen. Dann nähten sie die Glückssymbole auf die T-Shirts der Kinder.

Mit Gesang und Tanz eroberten die Kleinen an Weiberfastnacht das Rathaus im Sturm. Am Ende musste Bürgermeister Kusicka den Rathausschlüssel herausgeben. Zuvor hatten ihm die Kinder ein Geschenk überreicht: ein T-Shirt sowie eine Mütze. Sie nahmen ihn direkt in die Glücksbärchengruppe auf.

Aber die Krawatte des Bürgermeisters blieb nicht verschont. Dann ging es gemeinsam mit einer Polonaise in den Rathausflur, wo die Kinder dann noch Tänze vorführten. Bis Aschermittwoch ist das Rathaus der Gurkengemeinde also fest in Kinderhand. „Das ist einer der schönen Termine, die ich immer mochte. Er wird mir fehlen“, sagte Kusicka, der in wenigen Wochen sein Amt an seinen Nachfolger übergibt. mibu

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020