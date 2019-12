Rathaus soll Türen öffnen

Biblis.Die Bibliser Gemeindevertretung hat sich in ihrer jüngsten Sitzung mit zwei Anträgen der SPD befasst. Zum einen ging es um einen Tag der offenen Tür im Rathaus, zum anderen um Barrierefreiheit. SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler stellte beide vor.

„Mit dem Tag der offenen Tür wollen wir den Bürgern Gelegenheit geben, das Rathaus und die Mitarbeiter besser kennenzulernen“, so Fiedler. CDU-Fraktionschef Hans- Michael Platz, begrüßte die Idee. „Eine Transparenz der Verwaltung ist von Vorteil, auch wenn solch ein Tag Vor- und Nachbereitung braucht“, erklärte Platz. Hans-Peter Fischer von der Freien Liste Biblis stimmte ebenfalls zu, auch wenn ein solcher Tag aus seiner Sicht „eigentlich nicht notwendig wäre“.

Für die Barrierefreiheit in der Gemeinde ist im Haushalt ein eigenes Produkt angelegt worden. „Wir finden das wichtig, hier etwas voranzugehen“, meinte Fiedler, der von eigenen Erfahrungen mit seiner 97-jährigen Mutter im Rollstuhl berichtete. Beide Beschlüsse fielen einstimmig.

Genau wie die zum Waldwirtschaftsplan, zur Holzvermarktung, zum Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen, der Lokalen Partnerschaft, sowie dem Prostituiertenschutzgesetz. Auch die Bauleitplanung „Nördlich des Rübgartens“, „Südufer Riedsee“ und „Am Heerweg“ erhielt Zustimmung. Der Vorsitzende des Akteneinsichtsausschusses „Am Hohen Weg“, Sven Vollrath, informierte kurz über die vorgelegten Fragestellungen und über das Ergebnis. Bürgermeister Felix Kusicka teilte noch mit, dass die Blinkampel an der B 44 Kreuzung Bachgasse demontiert wurde, da die Seilaufhängung marode war. Das Schlusswort der letzten Sitzung des Jahres hatte traditionell die Vorsitzende der Gemeindevertretung Rita Schramm. Aber es fiel nicht so unbeschwert aus wie in den Vorjahren. „Ich war schwer geschockt von der Polemik in diesem Jahr“, erklärte sie und plädierte dafür, die gegenseitigen Beschuldigungen künftig zu unterlassen. Im Anschluss waren alle zu einem Umtrunk und Imbiss im Foyer geladen. cid

