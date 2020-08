Rechner im Bibliser Rathaus in Schwung gebracht

Biblis.Burkhard Seib hat in seinen 40 Dienstjahren im Rathaus bereits sechs Bürgermeister erlebt. „Jeder ist anders und man muss sich darauf einstellen“, erzählte er mit einem Schmunzeln bei der kleinen Feier im Bürgerhaus. Der aktuelle Rathaus-Chef Volker Scheib gratulierte ihm genauso wie Mitarbeiterin Sabine Embach. Sie feierte zwar kein klassisches Jubiläum, ist aber bereits seit 45 Jahren im Dienst.

Seib hatte, wie auch Sabine Embach, damals an einem Freitag angefangen. Er war als Azubi zum damaligen Amtsleiter Heinrich Männl ins Steueramt gekommen – und dieser habe davon gar nichts gewusst. Das erwähnten beide in ihren Reden unter herzlichem Lachen der Anwesenden. Seibs Karriere führte ihn über die Jahre in den mittleren Dienst, er wurde Beamter und 1989 Beamter auf Lebenszeit. „Mein Hobby waren schon immer Computer, und ich habe mit meinem Rechner zuhause bereits Urkunden für das Rathaus angefertigt“, verriet Seib. Doch bald rüstete die Verwaltung nach und erwarb ebenfalls 1989 den ersten PC.

Seib durfte in der neu gegründeten IT-Abteilung arbeiten. Später kam Kollege Thomas Wilhelm dazu. „Das Rathaus war innovativer, als man meint, und wir waren die erste Gemeinde im Kreis, die eine eigene Homepage hatte – außer die Internetseite des Kreises selbst“, berichtete Seib. In Biblis habe es schon virtuelle Server gegeben, noch bevor es von der Ekom, dem Dienstleister der Verwaltung, angeboten wurde. „Wir waren technisch so vorbereitet, dass wir vielen Kollegen jetzt in der Corona-Zeit Homeoffice anbieten konnten. Es war ein Kraftakt von Thomas Wilhelm, das auf die Schnelle umzusetzen, aber es war möglich“, führte Seib weiter aus.

Er wurde 1995 zum Oberinspektor ernannt, 1997 Systemadministrator und 1999 Amtmann. Seit 2008 ist er Vorsitzender des Personalrats mit Achim Jacklbauer als Stellvertreter. Der meinte: „Es war bisher eine fruchtbare Zeit und wir haben einiges für die Kollegen in die Wege geleitet.“ Und er berichtete, Seib würde sich gerne mal auf das Fahrrad schwingen und sich dort den Kopf durchpusten lassen. Dann kommt oft eine Nachricht mit einem guten Einfall.

Auch Sabine Embach erhielt viel Lob. Sie bringe immer „Aktivität und Mobilität“ in die Bauverwaltung, in der sie arbeitet, machte der Bürgermeister deutlich. Sie sei quasi ein „lebendiger Aktenschrank“. Bei Gesprächen gebe es oft zu hören: „Das weiß nur die Sabine“, berichtet Scheib lachend. Von ihrer Art her sei sie der Ruhepol der Abteilung und lasse sich so schnell nicht aus dem Konzept bringen. Er bedankte sich bei beiden für das Durchhaltevermögen, die Arbeitskraft und langen Jahre in der Verwaltung.

Mit Burkhard Seib feierte die Familie mit, schließlich stand ein offizielles Dienstjubiläum an. Genauso wie Sabine Embach erhielt er eine Urkunde, dazu aber noch viele Umschläge, Sabine Embach auch noch einen großen Blumenstrauß. Seib hat noch einige Jahre im Rathaus vor sich, und die Kollegen dort sind ihm sehr ans Herz gewachsen, wie er versichert. Abschließend sagte er noch Danke zu seiner Frau Elfi, die immer Verständnis habe, wenn er mal wieder lange in der Verwaltung bleibt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020