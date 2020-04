Regenbogen sorgen für gute Laune

Biblis.Den Kindern in dieser schweren Zeit eine Freude machen, das war der Anlass für Sebastian Kleinschmidt, die „Mutmacher-Bilder“ öffentlich aufzuhängen. Er führt die Esso-Tankstelle in der Darmstädter Straße und ist seit etwa zwei Jahren in der Facebook-Gruppe „Bibliser Willkommen“ vertreten.

Dort gab es bereits die wegen der Corona-Krise ins Leben gerufene Aktion, dass Kinder Regenbogenbilder malen und die ins Fenster hängen sollten. Diese konnten dann wiederum bei Spaziergängen gezählt werden. „Das habe ich zum Ausgangspunkt für meinen Aufruf gemacht. Denn schon für Erwachsene ist die Situation derzeit nur schwer zu ertragen. Wie sollen das dann die Kinder verstehen? Hier musste ich einfach was machen“, meint der 39-Jährige.

Also veröffentlichte Kleinschmidt im Netz die Aufforderung, dass Kinder malen und ihre Bilder zusammen mit den Eltern in der Tankstelle abgeben können. Hier werden sie von ihm oder seinem Mitarbeiter Cedric Engler entgegengenommen. Die Kinder dürfen sich dann den Platz aussuchen, an dem ihr Kunstwerk aufgehängt wird.

„Wenn es klappt, möchte ich jeden freien Fleck im Shop damit tapezieren“, plant er. Gefragt sind eigentlich Regenbogen in allen Variationen. Die Jüngsten dürfen aber auch einfach alles malen, was ihnen einfällt. Alle Materialien sind erlaubt, von Bunt-, Filz- oder Wachsmalstift bis hin zu Wasserfarben.

„Bei mir geht es familiär zu und ich habe viele Stammkunden“, erklärt Kleinschmidt. An der Straße steht ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift „Wir sind für euch da“. Damit setzt er ein Zeichen – und die Leute, die zu ihm kommen, wüssten das zu schätzen. Allerdings merke er es am Umsatz, dass in diesen Zeiten das Auto öfter mal stehenbleibt und daher nicht so viel Benzin gebraucht wird.

Im Shop markieren aufgeklebte Linien, welcher Abstand eingehalten werden sollte. Vor der Kasse steht eine Glasscheibe, um die Mitarbeiter zu schützen. Das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Aber das Projekt mit den Kinderbildern bringe gute Laune und soll Mut machen – nicht nur ihm, sondern vor allem den Kunden.

Die Kunstwerke – es dürfen auch mehrere pro Kind sein – können immer zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Sobald sie hängen, macht Kleinschmidt ein Foto, das er in der Facebook-Gruppe postet. „Natürlich alles ohne Namen. Aber der kleine Künstler oder die kleine Künstlerin kennt ja das Bild und freut sich dann, wenn es im Netz veröffentlicht ist“, ist er sich sicher. Und das macht ihm wiederum große Freude. cid

