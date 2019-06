Reichert erinnert an „Speisung der 5000“

Wattenheim.Zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi mit anschließender Fronleichnams-Prozession lud die katholische Pfarrgruppe Biblis in die St. Christophorus Gemeinde in Wattenheim ein. Die Ortskirche war voll besetzt, ebenso nahmen die diesjährigen Kommunionkinder an dem Kirchenfest teil. Im Anschluss fand ein Umtrunk im Pfarrgarten statt.

Pfarrer Ludger Maria Reichert erinnerte zu Beginn des Festgottesdienstes an das letzte Abendmahl an Gründonnerstag. Bei diesem teilte Jesus an die Apostel Brot aus mit den Worten „Das ist mein Leib“. Dieses „heilige Brot“ steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu Fronleichnam. Reichert ging dabei auch auf die „Speisung der 5000“ ein: Gerade hat Jesus vor einer großen Menschenansammlung über das Reich Gottes gesprochen. Am Abend raten ihm seine Jünger, die Menschen wegzuschicken. Doch Jesus sammelte den Proviant der Apostel ein – fünf Brote und zwei Fische – und schickte seine Männer zu den 5000 Wartenden. Die Jünger verteilten die Speisen – und sie reichten für alle.

Nach dem Gottesdienst zogen die Gläubigen durch die Straßen von Wattenheim und gedachten dem Leib Christi. Fronleichnam setzt sich aus dem Mittelhochdeutschen Worten „vron“ für Herr und „lichnam“ für lebendigen Leib zusammen. Den Leib Christi als gewandelte Hostie trug Pfarrer Reichert in der Monstranz bei der Prozession mit, überdacht von einem Stoffbaldachin, der von Gemeindemitgliedern getragen wurde.

Zahlreiche Kommunionkinder in weißen Kleidern und Anzügen begleiteten die Prozession, die musikalisch von der Katholischen Kirchenmusik Biblis mitgestaltet wurde. Drei schöne Außenaltäre, die ebenfalls von Gemeindemitgliedern aufgebaut und geschmückt wurden, waren die Anlaufstellen. Die Wegesränder säumten Blumen und Kirchenfahnen. Die drei Außenaltäre sowie der vierte in der Kirche standen unter dem Thema „Eine Kirche, die teilt. Pastoraler Weg im Bistum Mainz“.

„Leben teilen“, darum ging es beim ersten Altar. In Bezug auf das Evangelium bedeute das, Nahrung teilen und Anteil nehmen am anderen. Bei der nächsten Station ging es um den Glauben, der geteilt wird. Brot und Fisch waren die „Ressourcen“ im Evangelium, dafür stand der dritte Altar: Was haben wir für Ressourcen und Möglichkeiten, die wir mit anderen teilen können?

Um „Verantwortung“ ging es schließlich beim Altar in der Kirche: Was kann man zum Gelingen beitragen? Wie bringt man sich ein und übernimmt Verantwortung?

Die Prozession mit zahlreichen Gläubigen endete auch in St. Christopherus. Dort teilten Ministranten Samentütchen von „renovabis“ aus, dem Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland.

Die Gottesdienstbesucher konnten dann im Anschluss an die Prozession im Pfarrgarten zu einem kleinen Umtrunk gesellig zusammenkommen – ein Angebot, das viele gerne annahmen.

