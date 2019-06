Reise in Welt der Farben

Nordheim.Kunterbunt ging es beim Sommerfest der evangelischen Kindertagesstätte Nordheim zu. Denn die 78 Zöglinge um Leiterin Birgit Uhrig und ihr 17-köpfiges Team hatten sich schon eine ganze Weile mit der bunten Welt der Farben beschäftigt. Ganz besonders die 15 Vorschulkinder, die unter Anleitung von Heike Ehret und Tanja Michler den Gottesdienst mitgestalten durften.

Pfarrer Arne Polzer trug mit seinem Gitarrenspiel zum fröhlichen Kirchgang bei. In seiner Predigt beschrieb er die Veränderungen, die Kindergärten im Laufe der Zeit durchlaufen haben. Wurden die Kinder früher erst mit drei Jahren aufgenommen, so spielen, singen und lernen heute bereits Kinder im Alter von 18 Monaten bis sechs Jahre zusammen. Zudem wurden die Öffnungszeiten dem Bedarf der Eltern angepasst.

Zum Sommerfest saßen Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder an langen Tafeln und ließen es sich bei Kaffee, Kuchen, Würstchen und kühlen Getränken gut gehen. Zudem hatte sich so manche Gartenecke in ein besonderes Spielparadies verwandelt. Da wurden Bälle in farbige Eimer geworfen. Auch beim Dosenwerfen standen Farben im Mittelpunkt. „Jedes Kind bekommt eine Startkarte“, berichtete Birgit Uhrig. Diese hatte die Form einer Malerpalette. Zudem durften ganz viele Farben zum Malen benutzt werden. In einer anderen Ecke wurde kräftig gesiebt. Es galt, bunte Glassteine im Sand zu finden. Auch eine Schatzkiste musste gefunden werden. Darin waren Schnuller, Kreuze, Glassteine oder Pinsel. Zudem konnten die Eltern ihre Schätzfähigkeiten unter Beweis stellen und vorhersagen, wie viele Knöpfe unterschiedlicher Größe sich in drei verschiedenen Röhrchen befanden.

Der Erlös aus dem kulinarischen Angebot und dem Schätzspiel sowie die Kollekte des Gottesdienstes werden der Kindertagesstätte zugutekommen. Denn die Spielgeräte auf dem Außengelände sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Fell

