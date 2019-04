Reiter wollen mehr Gelände

BIBLIS.Von Einstimmigkeit geprägt war die Sitzung des Ausschusses für Bau, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt in Biblis. Alle Satzungsbeschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplans Wertstoffhof, zum Bebauungsplan „Am Werrtor“ und zum Bebauungsplan „Helfrichsgärtel“ wurden wie von der Verwaltung empfohlen von den Ausschussmitgliedern unisono und ohne weitere Aussprache zur Annahme empfohlen.

Am Donnerstag, 16. Mai, wird es im Rathaus eine weitere Informationsveranstaltung zum Sanierungsvorhaben „Weschnitzdeich“ geben. Bürgermeister Felix Kusicka schätzte die bei der Sanierung entstehenden Gesamtkosten auf etwa 60 Millionen Euro. „Direkte Kosten für die Gemeinde wird es dabei nicht geben“, erklärte er. „Wir rechnen jedoch mit dadurch steigenden Mitgliedsbeiträgen im Verband. In 2020 wird dann wohl genau berechnet, wo welche Kosten entstehen“.

Keine Einwände gegen Trasse

Kusicka informierte die Anwesenden auch über den Sachstand des Genehmigungsabschnitts A der Gleichstromverbindung Ultranet. „Der Trassenkorridor in diesem Abschnitt ist festgestellt worden. An der bisherigen Bestandstrassenführung wird sich nichts ändern. Daher werden wir als Gemeinde keine Einwände zu diesem Abschnitt geltend machen.“ Es ist jedoch eine gemeinsame Stellungnahme aller betroffenen Kommunen des Kreises Bergstraße geplant. Auch hierzu gibt es eine Infoveranstaltung am Mittwoch, 10. April, von 14 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum.

Ausführlich diskutierten die Kommunalpolitiker über den Antrag des Reit- und Fahrvereins zur Erweiterung des Sportgeländes. Die Vertreter von CDU, SPD und Freier Liste befürworteten den „Einstieg ins Verfahren zur Genehmigung der Erweiterung“ und verabschiedeten eine veränderte Verwaltungsvorlage mit dem Ziel, zuerst die durch das Verfahren entstehenden Kosten zur ermitteln und dann die Übernahme der Kosten durch den Verein zu erörtern. Danach soll der Gesamtantrag den Gremien nochmals zur Beratung und Entscheidungsfindung vorgelegt werden. Einstimmig war dabei der Tenor: „Alle Kosten müssen vom antragstellenden Verein getragen werden.“ beh

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019