Rekord-Turnier in der Pfaffenaue

Biblis.Wenn Kinder bei ihren ersten Turniererfahrungen vom Publikum ebenso gefeiert werden wie etablierte Reiter in der Dressur oder im Springen, dann ist man beim Reit- und Fahrverein Biblis (RuF) und seinem großen Turnier in der Pfaffenaue zu Gast. 37 Prüfungen hatte der RuF Biblis ausgeschrieben. Von der Führzügelklasse für die Kleinsten konnten sich die Pferdesportler bis zur Klasse S** aneinander messen. S** heißt übersetzt S mit Zwei-Sterne-S.

Neben der Qualifikation zum Linsenhoff-Förderpreis und einer Sichtung für junge Reiter und Senioren der DHS-Stifung ging es auch um die Kreismeisterschaften. 1406 Reiter auf 1094 Pferden hatten ihre Meldungen abgegeben. „Das war Rekord“, berichtete Vereinsvorsitzender Martin Peters, der sich mit Dieter Frieß die Turnierleitung teilte.

Wieder leckeres Essen

Fanden die Springreiterwettbewerbe auf dem Hauptplatz statt, konnten die Dressurreiter in Ruhe und herrlicher Umgebung auf dem Nebenplatz ihre Prüfungen absolvieren. Beim Abschlussspringen der Klasse S** mit Stechen siegte Riana Eisenmenger (RFV Niederzeuzheim) vor Celine Frieß (RFV Viernheim) und Armin jun. Schäfer (RV Mannheim).

Abseits der ganz hohen Prüfungen beobachtete das Publikum besonders die jeweils aus zwei Prüfungen bestehenden Kreismeisterschaften. Dabei gelang es dem Bibliser Eigengewächs Patricia Helfrich, ihren Kreismeistertitel aus dem Vorjahr in der Dressur LK 4 zu wiederholen.

Zudem trug sich Milla Packlin, (Dressur LK5) vor der Riedroderin Isabell Cestaro in die Siegerlisten ein. Aus Nordheim wurde Nadja Bletzer für ihren Sieg im Springen LK 1,2,3 geehrt. Auch der Jägerhof Biblis reihte sich ein. Jessica Münch wurde hinter Mona Grompe (RFV Schwanheim) Zweite in der LK4. Dagegen gewann Teamkollegin Lotta Vormehr das Finale der LK 6 und 7.

Doch neben den sportlichen Auseinandersetzungen wurden Sportler, Zuschauer, Funktionäre und Sponsoren kulinarisch erneut auf das Beste mit einem abwechslungsreichen Speiseangebot verwöhnt. Dazu kredenzten die stets hilfsbereiten „guten Geister“ des Vereins Kaffee und Kuchen. Stadionsprecherin Britta Heger sorgte neben der erstmals in Einsatz gebrachten elektronischen Informationstafel für hilfreiche Informationen zu Ross und Reiter.

Hatte am ersten Abend noch ein DJ für Stimmung gesorgt, stand der Samstagabend ganz im Zeichen von „Jump & Drive“. Unter Flutlicht traten zwölf Teams, bestehend aus einem Springreiter und einem Zweispänner, in einer Kombinationswertung gegeneinander an. So mussten die Reiter erst einen Springparcours hinter sich bringen und zum Ziel reiten. Dort ging es in Windeseile aus dem Sattel und im olympiaverdächtigen Rekordlauf in Richtung wartenden Kutsche.

Schnellste mit zu vielen Strafen

Kaum aufgestiegen, sausten die Gespanne unter den Anfeuerungsrufen des Publikums durch ihren Parcours. Das Reißen einer Hindernissstange wurde ebenso mit einer Zeitstrafe belegt, wie das Fallen eines Balles von einem Pylon. Schnell kristallisierte es sich heraus: Das von Sven Böching gefahrene Mini-Ponygespann Betty und Sandy wurde zum Liebling des Publikums.

Dagegen konnte nicht einmal Lokalmatador Sascha Jäger, der Lord Paplo und Lord Merkur angespannt hatte, etwas tun. Zwar fuhr das einzige Großpferdegespann die Bestzeit, landete aber wegen Strafzeit für Reiterin Lisa Marie Schupp auf Contador auf Platz drei. Unter dem begeisterten Applaus wurden das Gespann Vanessa Spalt mit Sunflower und Safno mit Reiterin Alina Wernz zu Siegern erklärt.

