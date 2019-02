Rezept gegen Ärztemangel gesucht

Biblis.Die Praxis des einzigen, in Biblis noch verbliebenen Hausarztes Panagiotis Porikis platzt aus allen Nähten. Und wenn er sich weiterhin um bis zu 4000 Patienten kümmern müsse, werde er bald selbst mit der Trage aus seiner Praxis getragen. Mit diesen drastischen Worten beschrieb der Allgemeinmediziner während der Sitzung der politischen Fachausschüsse, dass diese Situation das zehnköpfige Praxisteam absolut überfordere. Mit Interesse hörte Porikis den Vorschlag von Bürgermeister Felix Kusicka, der mit Hilfe von Fördermitteln ein Gesundheitshaus auf den Weg bringen will. Außerdem soll zusammen mit den Fraktionen von CDU, SPD und FLB eine Rechtskonstellation erarbeitet werden, die einen gemeinsamen Betrieb dieser Einrichtung mit dem ansässigen Allgemeinmediziner ermögliche. Das Ziel sei eine nachhaltige medizinische Versorgung.

Der FLB-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Fischer beantragte die Schaffung eines Ärztehauses unter gemeindlicher Kontrolle. Er forderte eine schnelle Lösung – notfalls auch ohne Zuschüsse. Fischer schlägt vor, ein Gremium mit Vertretern der drei Fraktionen zu bilden, das die gesamte Maßnahme begleitet. Außerdem sollen bis zu 2 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt werden. Als Standort nannte er das ehemalige Lösch-Haus in der Bahnhofstraße. Es müsse geprüft werden, ob das Gebäude saniert werden solle, oder ob ein Abriss und anschließend ein Neubau erforderlich seien.

Mögliche Zuschüsse

Der Bürgermeister erinnerte den FLB-Fraktionsvorsitzenden daran, dass der Steuerzahler die Kosten bezahle und er daher nicht auf mögliche Zuschüsse verzichten will. Biblis könne eine Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. Denn die Kommune erfülle inzwischen die dafür geforderten drei Voraussetzungen: Biblis ist in das Förderprogramm Stadtumbau aufgenommen und kann dadurch ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept vorweisen. Zweitens gehört die Kommune als Standort eines abgeschalteten Atomkraftwerks zu den EFRE-Vorranggebieten. Drittens kann Biblis den Eigenanteil an den Kosten tragen. Das ist nach Angaben des Bürgermeisters durch die Rücklage der Gemeinde gesichert.

Die Förderung aus EFRE betrage bis zu 50 Prozent der Investitionskosten. Und dieses Förderprogramm könne mit den Mitteln aus dem Stadtumbau kombiniert werden können. Aus diesem Topf sei eine Bezuschussung von bis zu 35 Prozent möglich. Damit stellt Kusicka in Aussicht, dass Biblis bis zu 85 Prozent der Investitionskosten durch diese beiden Förderprogramme decken könnte.

Wenn es um die Gesundheit gehe, müsse schnell gehandelt werden, entgegnete Hans-Peter Fischer. Er unterstrich, dass Biblis auch ohne Zuschüsse etwas tun müsse.

SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler forderte eine schriftliche Ausarbeitung von Kusickas Beschlussvorlage, damit die Fraktion darüber beraten kann. „Unseren Antrag auf Errichtung einer Arztpraxis unter kommunaler Verantwortung haben uns CDU und FLB im Jahr 2014 noch um die Ohren gehauen“, betonte Fiedler. Die bauliche und finanzielle Voraussetzung könne man schaffen, stellte er fest. Aber entscheidend sei die Rechtsform für den Betrieb eines Gesundheitshauses. Das müsse langfristig halten. „Nicht, dass wir auf hohen Kosten sitzen bleiben.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz wies auf die bisherigen Zuschussmöglichkeiten hin, die Ärzte in Biblis erhalten können. Außerdem zählte er die Bemühungen auf, die seit 2014 unternommen wurden, um Nachfolger für die zwei früheren Bibliser Hausärzte Joachim Riessinger und Andreas Schott zu finden.

Hohe Fluktuation

Da dies bisher nicht geklappt hat, hält der Patienten-Ansturm auf die Praxis von Panagiotis Porikis an. Der Allgemeinmediziner hat zwei Ärzte angestellt. „Aber es gibt eine hohe Fluktuation, denn ich muss jeden nehmen, der hier arbeiten will. Und das passt nicht immer.“ Insgesamt habe er neun Beschäftigte. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten reichten dafür nicht aus, es sei einfach zu eng. „Ich hätte Patienten abweisen können“, sagte Porikis. Das habe ihm die Bundesärztekammer signalisiert. „Aber wie realistisch ist das?“

Porikis sieht die Gemeinde in der Pflicht, weiß aber auch aus eigener Erfahrung: „Es ist ein riesiger Kampf, einen geeigneten Mediziner zu finden.“ Dabei habe Biblis eine gute Infrastruktur zu bieten. Doch die Ärzte könnten sich heutzutage aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Viele bevorzugten eine Anstellung und scheuten davor zurück, das Risiko der Selbstständigkeit einzugehen.

Er selbst habe sich vor fast 20 Jahren als Hausarzt in Biblis niedergelassen, berichtet der 52-jährige Porikis. Seit mehr als vier Jahren müsse er es nun durch den Weggang der beiden Kollegen mit einer „unkontrollierbaren Zunahme an Patienten“ zurechtkommen.

