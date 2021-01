Rhein bei Nordheimer zieht Ausflügler an

Nordheim.Viel Los war am Wochenende am Rheinufer bei Nordheim. Zahlreiche Spaziergänger waren entlang des Dammes unterwegs und nahmen den großen Strom in Augenschein, der immer weiter über die Ufer schwappte. Regen in Mengen und Tauwasser aus den Bergen sorgen zurzeit für randvolle Bäche und Flüsse. Wie hier an der Zufahrt zum Gasthaus Rheinfähre bildeten sich weitläufige Wasserflächen. Etliche Ausflügler hielten sich dabei nicht an die Anweisungen der Ordnungsbehörden: Die Straße war komplett zugeparkt – trotz der Absperrung wegen Hochwassergefahr. sbo (Bild: Berno Nix)

© Südhessen Morgen, Montag, 01.02.2021