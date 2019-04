Rheinakustik vor der Premiere

Nordheim.Nach acht Monaten Vorbereitung geht’s am Donnerstag, 16. Mai, ab 19 Uhr los: In der Gaststätte „Zur Rheinfähre“ (ehemals Fauti) startet das Bürstädter Musikerduo Hannah Kür und Marcello Martucci das Projekt „Rheinakustik“. „Es wird eine richtig schöne Sache“, schwärmte Sängerin Hannah Kür von ihren musikalischen Plänen. Denn alle zwei Monate wollen die Musiker jeweils donnerstags die Zuhörer mit ausgewählter Akustik-Musik überraschen.

„Dazwischen freuen wir uns auf musikalische Gäste jeglicher Art“, erklärte die Sängerin. Denn egal, ob Profi oder Anfänger, ob Solist, Duo, Trio oder Band – das Programm soll die ganze Bandbreite musikalischer Kreativität umfassen. „Wir möchten keine Grenzen setzen und zeigen, wie schön, vielfältig und einzigartig Musik sein kann“, so Kür.

Musikalische Gäste

So haben sich zur Premiere bereits zwei weitere musikalische Gäste angemeldet. „Wir eröffnen den Abend und schließen ihn auch wieder“, berichtete Hannah Kür von ihren Plänen. Dazwischen erhalten die im Vorfeld angemeldeten Musiker jeweils die Möglichkeit, 20 Minuten lang das Publikum musikalisch zu unterhalten.

Zum Gelingen wird sicherlich auch die idyllisch am Rhein gelegene Lage der „Rheinfähre“ beitragen. Denn im Sommer und bei schönem Wetter findet das Event rund um das Traditionslokal statt. Die beiden „Rheinfähre“-Geschäftsführer Steven und Giovanni Alongi wollen das gewohnte Speisenangebot mit Burgern bereichern. „Tischreservierungen sind empfehlenswert, aber kein Muss“, erklärte Kür. Dies ist unter der Telefonnummer 06245/99 49 16 möglich. Anmelden müssen sich auch die Musiker. Anmeldungen liegen in der Gaststätte aus.

Weitere Termine stehen fest

„Wir freuen uns auf einen wundervollen Abend mit toller Musik und Gästen“, sagte Kür. Sie sieht das neue Angebot nicht als Konkurrenz zu Veranstaltungen der Musikkiste in Groß-Rohrheim oder den Auftritten von Sängerin Barbara Boll in der Gaststätte Bruchweiher in Biblis. Die Termine sind jeweils donnerstags: 16. Mai, 18. Juli, 19. September, 21. November und ein Weihnachtsspecial am 21. Dezember. Fell

