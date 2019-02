Rheinmöve krempelt Verein um

Nordheim.„Das vergangene Jahr war turbulent“, sagte Rainer Gall, stellvertretender Vorsitzender des Angelsportvereins Rheinmöve in Nordheim. Er deutete damit indirekt die Querelen an, bei denen es auch um fehlende Nachweise finanzieller Mittel ging. Ein Neustart gelang dem Verein nach drei Sitzungen, bei denen ein neuer Vorstand gewählt wurde. Dabei blieb das Amt des Vorsitzenden vakant.

Der Vorstand will jetzt nicht mehr in die Vergangenheit schauen, sondern richtet seinen Blick nach vorne. Stolz zeigte sich der neue Vorstand um den stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Gall, Kassenwart Alfred Schifferer und Schriftführer Thomas Backfisch darüber, dass mit viel Engagement und Zusammenhalt der Mitglieder der ASV seit dem Neubeginn stabilisiert werden konnte.

„Viele packen mit an“

„Es wurde viermal mit Erwachsenen, mit Kindern oder mit beiden geangelt. Zudem waren wir mit einem Stand bei der Kerwe und auf dem Weihnachtsmarkt in Nordheim vertreten“, berichtete Rainer Gall. Daneben gab es noch einen Arbeitseinsatz mit der Freiwilligen Feuerwehr Nordheim sowie Neuerungen beim Vereinsinventar. So sind neue Wasserleitungen im Vereinsheim verlegt sowie Stromleitungen installiert worden. Der Vorstand dankte allen Unterstützern bei einem Helferessen.

Insgesamt zähle der ASV derzeit 67 Mitglieder. „Viele packen mit an. Wir sind auf einem guten Weg, um den Verein auf Vordermann zu bringen“, meinte Kassenwart Alfred Schifferer. Er ist stolz darauf, was der Verein dank der Mitglieder seit der Neuwahl des Vorstandes alles geschafft hat. Der Blick geht in die Zukunft: Die Aktiven wollen ihren Verein attraktiv gestalten, damit Angler aber auch Besucher angelockt werden, um eine gemütliche Zeit in der Vereinsgaststätte zu genießen. Diese ist derzeit immer am Sonntagmorgen geöffnet. Zudem sind mehrere Angeltermine geplant. str

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019