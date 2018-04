Riss durch Gesellschaft

Anzeige

BIBLIS.„Hartz IV muss weg. Die Agenda 2010 ist eine Legende, ein Misserfolg, fehlkonstruiert und abschreckend“, sagte Professor Friedhelm Hengsbach bei seinem Vortag im Bibliser Rathaus. Er ist Mitglied des Nell-Breuning Instituts in Heidelberg und war auf Einladung der Bibliser KAB (Katholische Arbeitnehmer) ins Ried gekommen.

Hengsbach beschäftigte sich in seinen Ausführungen mit der Frage, was unsere Gesellschaft derzeit noch zusammenhält. Vor 50 Zuhörern beschrieb er die aktuelle Situation, erörterte die Frage, wie es zum „Status quo“ kommen konnte und präsentierte seine Vorstellungen für die „Rückkehr zu ökonomischen und soziokulturellen Balancen“. „Die Spaltung unserer Gesellschaft, die sich immer stärker zeigt, hat ihre Ursachen schon viel früher und begann vor mehr als 50 Jahren in Deutschland“, stellte Hengsbach fest. „Wie ein Riss in einer hohen Mauer.“

Hengsbachs Thesen

Seine Thesen: Hartz IV ist ein Krieg der Reichen gegen die Armen, die nichts haben. Unternehmen werden durch prekäre Arbeitsverhältnisse weiter vom Staat subventioniert und von der Mehrheit der Gesellschaft so gewollt. Aussagen wie „Leistung muss sich wieder lohnen“, sind ein Mythos. Hartz IV bedeutet Armut und Entmündigung per Gesetz.