Rita Schramm vereidigt den neuen Bürgermeister Volker Scheib

Biblis.Statt eines feierlichen Akts mit gut 300 Gästen gab es am Mittwochabend nur eine Amtseinführung in ganz kleinem Rahmen: Im Bürgerzentrum hat Volker Scheib (r.) die Ernennungsurkunde aus den Händen seines Vorgängers Felix Kusicka (Mitte) erhalten und vor Rita Schramm (l.), Vorsitzende der Gemeindevertretung, den Amtseid abgelegt. Scheib leitet ab 1. April die Gemeindeverwaltung in Biblis. Der 57-Jährige hatte sich bei der Wahl im Oktober gegen Kusicka durchgesetzt. Dessen Verabschiedung verlief ebenso formlos. Der Gemeindevorstand dankte Kusicka in der Urkunde für seine treuen Dienste für die Gemeinde. Kusicka wie Scheib hatten sich vorab mit Rita Schramm darauf verständigt, wegen des Coronavirus keine Gäste einzuladen. Scheib dankte den Bürgern für ihre Unterstützung und dass sie so vernünftig waren, seiner Amtseinführung fernzubleiben. „Uns stehen schwierige Zeiten bevor, die wir gemeinsam in Solidarität meistern werden.“ Es gebe in Biblis bereits viele gute Ansätze, die er mit der Verwaltung aufnehmen und bündeln möchte.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.03.2020