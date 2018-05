Anzeige

Simulation von Schallwellen

Alles fing damit an, dass der der junge Tüftler vor zwei Jahren Lautsprecher bauen wollte. Dabei nutzte er die Simulation von Schallwellen, doch die zur Verfügung stehende Software war ihm zu langsam. Also legte er in der Grafikkarte den Turbo ein. Robin entwickelte einen Algorithmus zur Lösung der Helmholtz-Gleichung nach der sogenannten Randelementmethode, den er zur Simulation von Schallwellen im dreidimensionalen Raum nutzte. Mit diesem Projekt ebnete er sich beim bundesweiten Wettbewerb den Weg in die Schlussrunde, die Merck am Wochenende im Darmstadtium ausrichtete.

Robin steckte noch bis Dienstag in seinen Abiturprüfungen. Doch auch die hat der Bibliser mit Erfolg durchgestanden. „Note 1,6“, verriet Robin. Am Tag einer Abi-Prüfung, bei der sein Projekt für „Jugend forscht“ das Thema war, hatte er anschließend noch einen weiteren, wichtigen Termin: Bei Merck erhielt er ein Training für seinen Vortrag im Bundesfinale. „Das Coaching bei Merck war sehr hilfreich.“ Die Jurymitglieder hätten seinen Enthusiasmus gelobt. Und fachlich waren die Experten sowieso überzeugt.

In der Laudatio heißt es: „Die Jury beeindruckte insbesondere, wie Robin Christ anspruchsvolle Theorie, effiziente Implementierung der Simulation akustischer Umgebungen und die Lösung von Problemen aus der Anwendung der Akustik kombinierte. Seine Forschungsarbeit kann über die Konstruktion von Lautsprechern hinaus helfen, Probleme im Bereich der Beschallung zu lösen.“

Preisgeld für Auto und Forschung

Der Sieg brachte nicht nur Anerkennung, sondern zahlte sich auch aus. Der erste Platz war mit 2500 Euro dotiert, den die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung stiftete. Außerdem erhielt Robin einen Sonderpreis der Gesellschaft für Informatik, der ihm 1500 Euro einbrachte. Wofür will er das Geld ausgeben? „Für ein Auto und die Forschung“, so Robin.

Nun warten vier freie Monate auf den Bibliser, bevor er sein Studium an der TU Darmstadt beginnt. „Die Zeit ist eigentlich schon verplant.“ Er wird ein Praktikum beim Forschungszentrum Jülich machen. Und Termine bei der Fraunhofer-Gesellschaft und der Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung hat Robin ebenfalls in seinen Kalender eingetragen. ps (Bild: Nix/A)

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018