Roboter zieht Kind groß

Biblis.Die Bibliser Filminsel zeigt am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr, „Geheimnis eines Lebens“ mit Judy Dench in der Hauptrolle. Joan Stanley studiert in Cambridge Physik und verliebt sich in den ebenso attraktiven wie manipulativen Leo Galich. Während des Zweiten Weltkriegs wird sie als Beamtin der britischen Regierung für ein geheimes Nuklear-Forschungsprojekt angestellt und gibt Atombombengeheimnisse an Russland weiter. Über ein halbes Jahrhundert bleibt ihr Leben als Spionin unentdeckt.

Clara Rugaard und Hilary Swank spielen die tragenden Rollen im Science-Fiction-Thriller „I am Mother“, der am Wochenende von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Oktober, jeweils 20 Uhr, läuft. Nachdem die Menschheit fast gänzlich ausgestorben ist, soll die Erde durch ein besonderes Programm neu bevölkert werden. Dafür wird ein Mädchen in einem unterirdischen Bunker von einem freundlichen Roboter namens „Mutter“ großgezogen.

Katze liebt Krimis

Ein Animationsfilm der Lauenstein-Brüder für Kinder steht am Sonntag, 20. Oktober, 15 Uhr, auf dem Programm. In „Die sagenhaften Vier“ geht es um die kleine dicke Katze Marnie – gesprochen von Alexandra Neldel. Sie führt ein glückliches Leben im Haus ihres Frauchens Rosalinde, wo sie auf einem riesigen Fernseher ihre Lieblingskrimis schaut. Eigentlich wäre die Katze gerne selbst Detektivin und würde die Welt erkunden. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019