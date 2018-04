Anzeige

„Wollt ihr mal sehen wie euer Name in Sütterlinschrift aussieht“, fragte Glaser und fing an zu schreiben. Die Zettel mit ihren fein gepinselten Namen duften die Teilnehmer zur Erinnerung mit nach Hause nehmen. Schließlich setzte Rüdiger Glaser den Lorbeerkranz auf und wurde zum Römer: „Salve“ begrüßte er die Besucher, die im Vorfeld schon geäußert hatten, dass sie sich sehr für die Römerzeit interessierten. Glaser berichtete davon, wie die Römer das links- und rechtsrheinische Gebiet eroberten und festigten. Auch vom Limes im Odenwald sprach er und dass die Römer ein dichtes Straßennetz erbauten.

Nachdem der Limes von den Alemannen überrannt wurde, setzten die Römer ihre Ostgrenze wieder zurück an den Rhein. „Dort sicherte Kaiser Valentinian I. mit gewaltigen Festungswerken die ganze Rhein- und Donaugrenzlinie“, trug Glaser vor und zeigte auf das Modell der Burg Stein, die ein solcher römischer Burgus war.

Soldaten hatten es schwer

Dieser war eigentlich für die Ewigkeit gebaut worden. Er hatte zwei Meter dicke Mauern, war etwa drei Stockwerke hoch. An den Schmalseiten schlossen sich Mauern mit Ecktürmen an, die wiederum eine Schutzwand bis in den Rheinlauf hatten. Auch über die römischen Soldaten berichtete Glaser: „Die Legionäre hatten es nicht leicht in ihrem Leben. Schafften sie aber ihre zwanzig Dienstjahre, waren sie gemachte Männer. Sie erhielten 100 Hektar Land zur Bewirtschaftung, bekamen das römische Bürgerrecht und durften offiziell heiraten. Auch ihre Kinder wurden freie römische Bürger.“ Im Jahr 401 ließen die Truppen den Burgus einfach zurück, nachdem sie nach Italien abkommandiert wurden. Heute gehört die Burg Stein zu den ältesten Bauresten eines römischen Burgus weithin.

