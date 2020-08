Roger Daniel nun Ehrenmitglied

Biblis.Die Bibliser Brass Band hat bei ihrer Jahreshauptversammlung ein paar Veränderungen im Vorstand vorgenommen. Der Verein wird von einem Trio geführt. Harald Kissel ist nun als Erster Vorsitzender ausgeschieden. Wiedergewählt wurden Roger Daniel und Dieter Boch. Sie teilen sich die Führungsaufgaben jetzt mit Ricardo Reuter.

Rechnerin bleibt Iris Kissel. Zur neuen Kassenprüferin wurde Anette Ludwig gewählt, die diese Aufgabe im kommenden Jahr mit Jens Cornelius wahrnehmen wird. Als Schriftführerin ist weiterhin Astrid Knapp-Tandl tätig. Johannes Gölz wurde als Jugendwart im Amt bestätigt. Désirée Leisner scheidet als Beisitzerin aus. Im Amt bestätigt wurden Daniela Raab und Nathalie Scheib. Sie werden unterstützt durch die neu gewählte Silke Beickert.

Zuvor hatte das Führungstrio über die Aktivitäten des Jahres 2019 berichtet, in dem Aktionen wie die Tannenbaum-Sammlung, die Fastnachtsumzüge in Bürstadt und Gernsheim, der Musiktag zum Thema 80er-Jahre sowie die Auftritte beim Frühlingsmarkt in Einhausen, beim Johannisfest in Lorsch und beim Weinmarkt in Heppenheim auf dem Programm standen. Das traditionelle Platzkonzert beim Gurkenfest in Biblis konnte nicht stattfinden, da für diesen Nachmittag rund 40 Grad vorhergesagt waren. Der Bericht endete mit den Vorbereitungen für das große Konzert im März 2020, das dann aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Auch der Bericht von Jugendwart Johannes Gölz beschränkte sich auf die Aktivitäten im Jahr 2019. In der Brass Band spielen derzeit acht Jugendliche unter 18 Jahren, sechs Bläser und zwei im Bereich Schlagzeug/Percussion. Die Rechnerin berichtete über die Ein- und Ausgaben des Jahres 2019 und über einen ausgeglichenen Haushalt. Die Kassenprüfer Melanie Lissner und Jens Cornelius bescheinigten eine korrekte und sorgfältige Buchführung. Sowohl die Rechnerin als auch der Gesamtvorstand wurden daraufhin einstimmig entlastet. Die Jahreshauptversammlung bildete auch den Rahmen für eine Reihe von Ehrungen. Roger Daniel ist seit 40 Jahren bei der Brass Band engagiert und wurde dafür zum Ehrenmitglied ernannt. Für 45 Jahre im Verein erhielten Heinz-Joachim Gölz, Lothar Happ und Thomas Reis eine Auszeichnung.

Seit 30 Jahren aktiv ist Andrea Vollrath. 25 Jahre dabei ist Iris Kissel. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Erwin Brenner, Heike Chris, Sebastian Fell und Sabine Hawel ausgezeichnet. Seit 15 Jahren aktiv ist Anette Ludwig. Geena Daniel und Jonas Tandl sind seit zehn Jahren und Björn Habel seit fünf Jahren dabei. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020