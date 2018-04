Roller im Wald angezündet

Anzeige

Biblis.Eine riesige schwarze Rauchsäule stand am Dienstagabend über dem Waldstück „Die Erlen“ in Biblis. „Die Rauchschwaden hingen zwischen den Bäumen regelrecht fest, wir sind mit dem Tanklöschfahrzeug wie durch einen Nebel gefahren“, erzählt Ralf Becker von der Bibliser Feuerwehr. Trotz der zügigen Löscharbeiten blieb am Ende nicht viel übrig von dem Zweirad. Die Polizei fand anhand der Fahrgestellnummer aber heraus, dass es erst am Nachmittag gestohlen gemeldet wurde – in Hofheim.

Nach Angaben der Polizei trug der Motorroller der Marke Yamaha das blaue Versicherungskennzeichen 266-WKX und wurde zwischen Ostersonntag und Dienstagnachmittag von einem Parkplatz im Bibliser Weg in Hofheim entwendet. Das 1000 Euro teure Zweirad sei mit einer Schutzhülle abgedeckt gewesen.

Pulverlöscher reicht nicht aus

„Im Wald bestand die Gefahr, dass das Feuer übergreift. Denn dort wird Holz gerückt, da liegt viel trockenes Material“, sagt Feuerwehrsprecher Becker. Zum Glück sei es nicht windig gewesen, so dass der Funkenflug nicht noch mehr in Brand stecken konnte. „Bei dem Einsatz war sowieso viel Zufall im Spiel.“ Denn die Brandschützer hatten sich gerade zur Übung im Gerätehaus getroffen und waren quasi einsatzbereit. Zwei Kameraden fuhren zum Bauhof, um noch etwas zu holen. „Dieser ist in der Nähe, und Spaziergänger stoppten sie, denn sie wollten gerade die Feuerwehr alarmieren.“ Das war um 19.15 Uhr.