Romantisch geht’s im Kino zu

Biblis.Die Bibliser Filminsel zeigt einen Film, der schon beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen auf der Parkinsel lief – und mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde. In „303“ befindet sich Jan auf dem Weg in Richtung Spanien, um dort seinen leiblichen Vater kennenzulernen, doch in Berlin wird er von seiner Mitfahrgelegenheit versetzt und steckt deswegen erst mal fest.

Diese frustrierende Tatsache passt perfekt in sein Weltbild: Er glaubt, dass der Mensch von Natur aus egoistisch ist. Ganz anders sieht es die optimistische Jule, die Jan in ihrem Mercedes 303 Wohnmobil mitnimmt in Richtung Altantikküste. Sie will zu ihrem Freund nach Portugal, um ihm zu erzählen, dass sie schwanger ist. Doch dann kommen sich Jan und Jule auf der langen Fahrt bei ausschweifenden philosophischen Gesprächen näher. Regisseur Hans Weingartner hat dieses Roadmovie mit Anton Spieker und Mala Emde in den Hauptrollen gedreht. Die Filminsel zeigt ihn am heutigen Donnerstag um 20 Uhr.

„Book Club“ mit Starensemble

Am Wochenende, 26. bis 28. Oktober, geht es mit „Book Club – Das Beste kommt noch“, jeweils 20 Uhr, weiter. In der prominenten Besetzung sind vier Freundinnen zu erleben: Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) und Sharon (Candice Bergen) kennen sich schon ihr halbes Leben und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. In ihrem Buchclub reden sie bei jeder Menge Wein über alle möglichen Themen, um Männer geht es dabei nur noch selten. Das ändert sich schlagartig, als Vivian ihren Freundinnen das Buch „Fifty Shades of Grey“ vorstellt. Die erotische Lektüre stellt das (Liebes-)Leben der vier Damen auf den Kopf, sie finden sich auf einmal in einer Reihe von aufregenden romantischen Abenteuern wieder.

Für Kinder wird „Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes“ am Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr, gezeigt. Papa Moll (Stefan Kurt) soll sich ein Wochenende lang allein um die Kinder kümmern, weil Mama Moll (Isabella Schmid) einen Wellnessurlaub geplant hat. Das kann nicht gutgehen, denn Papa Moll ist zwar liebenswert und kümmert sich aufopferungsvoll um seine Kinder Evi, Fritz und Willy. Doch er ist auch ein wenig trottelig und muss noch dazu ausgerechnet an diesem Wochenende Überstunden in der Schokoladenfabrik schieben. Er hat nicht nur keine Zeit, um auf seinen eigenen Nachwuchs aufzupassen, er bekommt außerdem die Kinder seines Chefs Stuss aufgedrückt. Jackie und Johnny sind die Erzfeinde seiner eigenen drei Kinder. Das kann nur im Chaos enden, auch wenn Papa Moll noch versucht, zwischen den Streithähnen zu vermitteln. cid

Info: Weitere Infos unter filminsel-biblis.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018