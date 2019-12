Romantische Komödie zum Fest

Biblis.Mit dem Film „Frau Stern“ beginnt die neue Woche in der Filminsel am heutigen Donnerstag, 19. Dezember, 20 Uhr. Die 90-jährige Holocaustüberlebende möchte sterben und plant ihren Selbstmord. Der Abschied aus der Welt wird ihr allerdings nicht leicht gemacht. Einbrecher retten sie aus der Badewanne, und als sie sich auf Bahngleise legt, helfen ihr Passanten wieder hoch. Mit Hilfe ihrer Enkelin Elli will Frau Stern ein für alle Mal kurzen Prozess machen, denn sie kennt den coolsten Dealer aus Neukölln, der ihr eine Waffe besorgen soll. Doch selbst dieser Plan geht schief, und die hochbetagte Frau landet im verrückten Freundeskreis ihrer Enkelin, in dem sie sich erstaunlich wohl fühlt.

Mit „Last Christmas“ läuft von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Dezember, jeweils um 20 Uhr eine romantische Weihnachtskomödie. Game-of-Thrones-Star Emilia Clarke spielt Kate, die als Elfe in einem Weihnachtsladen arbeitet. Aus ihrer Wohnung ist sie rausgeflogen und zieht all ihr Hab und Gut in einem kleinen Reisekoffer hinter sich her. Als sie den mysteriösen Tom trifft, entwickelt sich eine Romanze, die eigentlich nicht sein dürfte.

„König der Löwen“ am Sonntag

Für Kinder zeigt die Filminsel am Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr „König der Löwen“. Es handelt sich um die neue Version, in der die Tiere so richtig lebendig werden. Erzählt wird die bekannte Geschichte vom Löwenjungen Simba, der als zukünftiger König der Savanne geboren wird und sich diesen rechtmäßigen Platz zurückerobern muss – im Kampf gegen seinen Onkel. cid

