Rosi Wolf testet Angebot als Erste

Zur Aktion in Biblis kamen 128 Blutspender, davon 15 Erstspender. Geehrt wurde für je 10 Blutspenden: Patrik Kranz, Ralf Wetzel und Tanja Reiling. 13 Blutspender haben sich einen Wunschtermin reserviert.

Die nächste Blutspende in Biblis steht am 5. Februar an. Dafür können sich die Spender bis 24 Stunden zuvor online oder telefonisch einen Termin reservieren. Im Internet geht dies unter https://bawuehe.bsd-trs.de/reservierungen/biblis oder telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800/119 49 11. Online geben die Spender ihren Namen sowie die Spendernummer vom Blutspenderausweis an, wählen den Termin und die Uhrzeit aus. Auf Wunsch kommt eine Erinnerung per E-Mail oder SMS.

Erstspender können sich ebenfalls vorab anmelden, sie müssen nur „Reservierung ohne Spendernummer“ eingeben. Am Ende gibt’s eine Bestätigungsmail. Um einen Termin zu ändern, umzubuchen oder abzusagen, kann der Spender sich erneut auf der Webseite per Name und Spendernummer anmelden. str