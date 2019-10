Rotes Kreuz zieht zu RWE

Der Rettungswagen steht künftig bei der Werksfeuerwehr von RWE. © cos

Biblis.Am Donnerstagnachmittag stand der Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) noch in der Wattenheimer Straße von Biblis. Kurz darauf folgte der Umzug: „Wir ziehen zur Werksfeuerwehr von RWE. Das klappt problemlos und unbürokratisch“, freute sich Christian Keilmann, Geschäftsführer vom DRK Rettungsdienst Bergstraße. „Dort haben wir einen Stellplatz, Ruhe- und Aufenthaltsräume.“

Seit den beiden Bränden am Wochenende in der Wache in der Wattenheimer Straße war das Fahrzeug tagsüber bei der Bibliser Feuerwehr. „Nachts stand es vor der Wache auf der Straße – bewacht vom Sicherheitsdienst“, so Keilmann. Ein gutes Gefühl hätten die Rettungssanitäter, die jeweils in der Wattenheimer Straße im Einsatz waren, aber nicht mehr gehabt. Das Team in Biblis besteht aus zehn Rettungs- und Notfallsanitätern, zwei haben immer zeitgleich Dienst.

Den heutigen Anforderungen an eine Rettungswache erfülle die Halle mit Wohnung schon lange nicht mehr, bestätigte Bürgermeister Felix Kusicka vor Ort. Das Gebäude gehört der Gemeinde. „Wir wollen eine neue Rettungswache bauen, aber das hat die Politik zu entscheiden.“ Der beschädigte Wagen steht nach wie vor in der Halle. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert und mit Nachbarn gesprochen. Am heutigen Freitag soll das Fahrzeug angehoben, auf Rollen gestellt und herausgebracht werden. Zunächst werde es außen gereinigt. „Aber das Pulver aus dem Feuerlöscher ist in alle Ritzen gedrungen“, sagte Keilmann. Das sei wegen der empfindlichen Geräte im Wagen hochproblematisch. Im schlimmsten Fall könnte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln.

Die Höhe des Schadens am Gebäude ist laut Kusicka noch unklar. Nicht nur er hofft, dass die Polizei rasch die Täter findet. „Mir fehlen die Worte: Welches Motiv gibt es, Geräte anzuzünden, mit denen Menschen gerettet werden?“ fragte sich Landrat Christian Engelhardt beim Besuch vor Ort. cos

