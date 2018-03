Anzeige

Abgerundet wurden die Tätigkeiten mit Lehrgängen und Seminaren. Durch die dort abgelegten Prüfungen verfügt die Wehr über 14 Truppführer, 18 Gruppenführer, zwei Zugführer, 19 Maschinisten, 19 Atemschutzgeräteträger, neun Kettensägenführer, und zwei Kameraden haben die Qualifikation zum Leiter einer Wehr erfolgreich absolviert.

Auch mehrere Brandsicherheitsdienste leisteten die Feuerwehrleute. „Und bei der Gemarkungsreinigung bewirteten wir die Teilnehmer“, berichtete der scheidende Wehrführer. Im Gerätehaus wurden kleinere Arbeiten verrichtet. Der Hallenboden wurde neu beschichtet. Ein neuer Alarmbildschirm wurde installiert, und ein Stromerzeuger sorgt für die Stromversorgung im Gerätehaus, falls das öffentliche Netz ausfällt.

Achim Jacklbauer blickte auf seine Amtszeit zurück. In den zehn Jahren seiner Tätigkeit auf diesem Posten habe er viele Lehrgänge besucht und immer Wert darauf gelegt, dass der Nachwuchs sich qualifiziere und weiterbilde. Viele einstige Jugendliche hätten inzwischen Verantwortung im Verein und in der Wehr übernommen. Deswegen habe er keine Angst um den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr in Nordheim. Dies sei für ihn auch Anlass, sich von der Spitze zurückzuziehen. Er erinnerte an gemeinsam Erreichtes. Dazu gehört der Erweiterungsbau für das Gerätehaus.

Dann gab es eine hohe Auszeichnung für Jugendwart Dennis Jakob, der aufgrund eines Wohnortswechsels nach 17 Jahre als Jugendwart ausscheidet. Bezirksjugendwartin Sabina Kern überreichte ihm gemeinsam mit Kreisjugendwart Lutz Machleid die Florian Medaille in Gold, die höchste Auszeichnung der Hessischen Jugendfeuerwehr. Kern und Machleid lobten Jakobs Arbeit, die entscheidend für die gute Entwicklung der Jugendwehr gewesen sei. Sabrina Kern erhielt die Florian Medaille in Bronze. Sie steht sehr erfolgreich den Jugendwehren im Löschbezirk 4 vor.

