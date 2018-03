Anzeige

Im Mai 2017 kam es zu mutwilligen Beschädigungen an den historischen Mauern der Burg Stein, die in gemeinsamer Anstrengung mit Hessen Forst, dem Landesamt für Denkmalpflege und der Gemeinde Biblis behoben werden konnten.

Zweimal im Monat war das Museum geöffnet, alle drei Monate der Fährhausturm. Hier bot der Verein mehrere Führungen an. Jennifer Berndt hielt einen Vortrag über das Gräberfeld der Sueben in Biblis. Mitglied Walter Schmidt entdeckte im Februar die „Gelbe Rheinufertreppe“ des Großherzogs. Die Heimatkundler arbeiteten zudem an zahlreichen Geoparkinformationstafeln in Biblis, Wattenheim und Nordheim mit, veranstalteten den Sommertag in Nordheim.

Im Mai fand erstmals seit 1987 wieder eine Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine des Kreis Bergstraße in Nordheim statt. Vorträge zur Burg Stein oder über den Königshof und die fränkische Siedlung in Hofheim folgten. Auch an den Ferienspielen war der Verein beteiligt. Nicht zu vergessen der Tag des offenen Denkmals, die Nachtwächterführung durch Nordheim sowie die beiden Sonderausstellung im Museum zu „70 Jahre Freiwillige Feuerwehr Nordheim“, gemeinsam mit Verein für Briefmarken und Münzkunde in Biblis und zu „Familienfotos und Ahnenforschung“. Auf dem Weihnachtsmarkt in Biblis wurden die letzten Bildhefte des verstorbenen Rudi Dörr vorgestellt, schloss Mössinger seine Übersicht. Er freute sich zudem über eine Zuwendung des Landes Hessen, der in jedem Landkreis einen Heimatverein unterstützte. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.02.2018