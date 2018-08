Anzeige

Nordheim.Nach einem Gottesdienst mit Pfarrer Arne Polzer in der Simultankirche hatten sich Eltern und Verwandte in der Halle an der Steinerwaldschule in Nordheim versammelt. „Wir haben die Einschulungsfeier wegen der hohen Temperaturen vom Schulhof in die Halle verlegt“, erklärte Schulleiterin Antje Kühlberg. Neben den „Großen“ fieberten 29 Abc-Schützen dem Schulanfang entgegen.

Darunter Caroline, deren Bruder Maximilian schon in die vierte Klasse geht und als Pate für die Schulanfänger fungiert. Mit dabei hatte sie auch eine wunderschöne Schultüte, die mit Blumen und einem Pferd verziert war. „Ich habe mir Süßigkeiten gewünscht und einen Wecker“ erklärte die Kleine. Schließlich will sie morgens nicht zu spät sein und immer pünktlich den Schulbus nach Wattenheim erwischen.

Neben vielen Pferdemotiven sah man Meerjungfrauen, Fische und Muscheln auf den Schultüten. Aber auch rasante Rennautos und Fußballmotive hatten Hochkonjunktur.