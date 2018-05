Anzeige

Biblis.Erfreut schauen die Verantwortlichen und Naturfreunde vom Verein für Vogel- und Naturschutz Biblis auf die Entwicklung ihres 2016 gekauften Geländes, welches als Biotop Natur und Tieren eine attraktive Heimat bietet. Dort fand erneut eine Pflanzaktion statt. Weiterhin ging es mit der Kinder- und Jugendgruppe „Naturstrolche“ auf eine tierische Wanderung durch die Pfaffenaue.

Anfang 2016 kaufte der Verein das rund 8000 Quadratmeter große Gelände und „richtete“ es her. So wurden einige Baggerarbeiten durchgeführt und hierbei ein großer sowie vier kleinere Amphibienteiche angelegt, ebenso verschiedene Steinhaufen errichtet und diverse Hecken gesetzt. „Trotz des trocknen Vorsommers 2017 und obwohl viele der Sträucher mangels Wassers eingegangen sind, entwickelt sich das Grundstück gut“, so Vorsitzender Markus Wolter. Er geht davon aus, dass in drei bis vier Jahren ein Teil des Geländes so verbuscht ist, dass es unter anderen vielen Vogel-, Insekten- und Amphibienarten sowie Niederwild Unterschlupfmöglichkeiten bieten kann.

„Nach der Pflanzaktion im November 2016 haben wir erneut rund 170 Sträucher auf dem Grundstück gepflanzt“, führte Wolter aus. Gesetzt wurden einheimische Arten wie Eberesche, Weißdorn, Hartriegel, Hundsrose, Pfaffenhütchen und Kornelkirsche. „Schön ist, dass die 2016 ausgebaggerten Tümpel bereits von Springfröschen, Bergmolchen und diversen Libellenarten, wie etwa der Plattbauchlibelle, einer Großlibellenart, angenommen wurden“, berichtete Wolter. Außerdem wurden bei der Pflanzaktion zwei Kreuzkröten, die sich tagsüber eingraben, entdeckt. Innerhalb von einem Jahr haben sich einige Tierarten, die laut der FFH-Richtlinie und dem Bundesnaturschutzgesetz als strengt geschützt gelten, in diesem Gebiet eingefunden. Hierzu zählen unter anderen der Springfrosch und die Kreuzkröte. „Dies ist umso schöner, da es zeigt, dass sich die Schaffung solcher Trittsteine, die zur Gebietsvernetzung beitragen, lohnt“, betonte der Vorsitzende und ergänzte: „Die Trittsteine helfen vielen Tierarten, ob Insekten, Vögel oder aber Amphibien und Reptilien, in unserer ausgeräumten Landschaft Möglichkeiten für Fortpflanzung und Unterschlupf zu finden.“