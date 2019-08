RuF Biblis bereitet sich auf Rekordbeteiligung vor

Biblis.Die Anstrengungen der Vergangenheit haben sich ganz offensichtlich gelohnt. Der Reit- und Fahrverein Biblis (RuF) hat in der Vergangenheit seine Reitanlage in der Pfaffenau auf den neusten Stand gebracht, zudem zeichnen sich die Mitglieder um Vorsitzenden Martin Peters durch Kompetenz und Freundlichkeit aus. Das schlägt sich in den Anmeldungen fürs Spring- und Dressurturnier nieder. Los geht’s am Donnerstag, 15. August. Es läuft bis Sonntag, 18. August.

Zu den Prüfungen sind bereits die Meldungen von 1406 Reitern auf 1094 Pferden eingegangen. „Damit haben wir mit 1638 Nennungen einen Rekord erreicht“, sagt der Vorsitzende zufrieden. Peters teilt sich mit Dieter Frieß die Turnierleitung. Als Parcourschefs werden Tobias Hein und Andreas Wagner mit von der Partie, und die Meldestelle leitet routiniert Anja Geißler.

S-Springen am Freitag

Los geht es bereits um 8 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Prüfungen bis Klasse M** folgen. Noch anspruchsvoller wird die Zeitspringprüfung der Klasse S* am Freitag, 16. August, sein. Sie startet um 13.15 Uhr. Im Rahmen des Turniers finden zudem die Kreismeisterschaften des Kreisreiterbundes Bergstraße statt. Und auch das Qualifikationsturnier des Jugendchampionats der DHS-Stiftung und der Linsenhoff Cup, ein Qualifikationsturnier in der Jugenddressur, können die Zuschauer mit Spannung verfolgen. Zudem können sich die Springreiter für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Ab 13 Uhr geht es am Sonntag deshalb Schlag auf Schlag, und auch der Samstag hält sportliche Höhepunkte bereit.

Am Samstagabend heißt es: „Showtime“. Ein Jump and Drive mit zwölf Reitern und sechs Kutschen soll zur Unterhaltung beitragen. Zudem will DJ Loca Sato die anschließende Reiterparty zum Kochen bringen. Es gibt viele Preise für die Sieger und Schleifen für die erfolgreichen Pferde. Die eingespielte Küchenmannschaft will Sportler und Besucher verwöhnen. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.08.2019