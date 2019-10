Rund 100 Teilnehmer setzen Zeichen gegen Rechts

Biblis.An die 100 Kerzen leuchteten am Freitagabend auf dem Bibliser Bahnhofsvorplatz in der Dunkelheit. „Bring ein Licht gegen Rechts“ hieß die Kundgebung, zu der SPD-Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat Ewald Gleich eingeladen hatte. An der Veranstaltung beteiligten sich die Jusos Ried, der Verein „Biblis ist bunt“ und der DGB samt Jugendorganisation, deren Vertreter Reden hielten. „Ich bin stolz

