Rundgang ums Rathaus möglich

Biblis.Zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung gibt es am Samstag, 11. Mai, in Biblis von 10 bis 15 Uhr auf dem Rathaus-Parkplatz einen Aktionstag. Da in der Gemeinde gerade das Förderprogramm Stadtumbau läuft, werden die aktuellen Projekte vorgestellt. Um 12 Uhr wird ein Rundgang angeboten, bei dem die Teilnehmer Einblick in die Maßnahmen rund um das Rathaus erhalten. Dazu gehört auch das Gesundheitshaus, das im rückwärtigen Bereich entstehen soll und bereits vom Gemeindeparlament beschlossen worden ist.

Ein weiterer Schwerpunkt am Samstag ist die Aufwertung des Gemeindesees. Das Gewässer und das umgebende Gelände sollen zu einem attraktiven Aufenthaltsort für Familien umgestaltet werden. Auch die Wasserqualität und Kosten für einen Badebetrieb sollen demnächst ermittelt werden. Bürgermeister Felix Kusicka freue sich auf viele gute Ideen und konstruktive Gespräche, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgrund dieser Veranstaltung am Rathaus wird die Darmstädter Straße am Samstag zwischen Heinrichstraße und Bachgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt, teilt die Verwaltung mit. ps

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019